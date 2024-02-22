Службові романи, які закінчилися шлюбом: зірки, що зустріли кохання на роботі

Справжнє кохання можна зустріти будь-де, навіть на роботі. Українські знаменитості на власному прикладі показали, як робочі стосунки можуть перерости в міцний шлюб.

Зірки спочатку починали працювати разом, потім закохувалися і одружувалися. Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про знаменитостей, в яких був робочий роман з колегою, що закінчився гепі-ендом.

Катерина Осадча і Юрій Горбунов

Ведучі разом почали вести шоу "Голос. Діти". Між знаменитостями спалахнула іскра. Спочатку вони близько спілкувалися, разом вечеряли, Горбунов після пізніх знімань відвозив Осадчу додому. Так робочі стосунки пари переросли в романтичні. Нині Горбунов та Осадча вже сім років живуть у щасливому шлюбі та виховують двох спільних синів – 7-річного Івана та 2-річного Данила.

Катерина Осадча і Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Актори познайомилися на знімальному майданчику. Валентину одразу сподобалася юна Катерина. Врешті, пара почала зустрічатися. Щоправда, після завершення знімань серіалу їхні стосунки на деякий час припинилися. Однак пізніше іскра повернулася, закохані знову почали зустрічатися, а згодом – одружилися. 7 лютого цього року Тишкевич і Томусяк відсвяткували перший ювілей їхнього подружнього життя – пара вже п'ять років перебуває в офіційному шлюбі.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Актори зустріли одне одного під час знімань серіалу "Клан ювелірів". На екрані вони грали палко закохану пару. Їхні екранні почуття переросли у справжні. 1 квітня цього року подружжя святкуватиме сьому річницю їхнього шлюбу. Також Денисенко та Федінчик виховують 6-річного сина Андрія.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

Пара познайомилася далекого 2011 року, коли танцювала у парі на проєкті "Танці з зірками". Дикому одразу сподобалася Ребрик, а вона ж хотіла лише дружби. Та після проєкту між ними таки почалися романтичні стосунки, які переросли в шлюб. Нині пара вже 12 років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини. Разом вони виховують двох доньок – Діану та Поліну. Утім, вже орієнтовно в березні у подружжя народиться третя дівчинка.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Потап і Настя Каменських

Парочка чимало років працювала разом у дуеті "Потап і Настя". Чимало років їм приписували роман, який виконавці спростовували. 2018 року стало відомо, що Потап і Настя таки дійсно разом. У травні 2023 року вони відгуляли весілля під Києвом.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова

Пара познайомилася 1998 року. Спочатку між ними були робочі стосунки, адже Нікітін був продюсером Горбачової. Однак згодом пара почала зустрічатися та одружилася. Щоправда, у стосунках було не все солодко. Подружжя встигло розлучитися, але дали шлюбу другий шанс. Разом вони виховують двох доньок – Поліну та Серафиму.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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