Смажені небезпечні павуки та смертоносна риба фугу: фудвідкриття Дмитра Комарова у "Світі навиворіт"

Вже сьогодні, 15 серпня, о 17:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення на екрани улюбленого популярного тревелшоу "Світ навиворіт".

Відтепер у будні головний мандрівник країни Дмитро Комаров розповідатиме про традиції та звичаї різних країн світу.

За 13 сезонів шоу "Світу навиворіт" Комаров об’їздив 17 країн світу. І знову мільйони українців зможуть спостерігати за безстрашним мандрівником, який не втомлюється у кожному випуску дивувати глядачів цікавинками з дальніх країн світу.

За 12 років існування "Світу навиворіт" Дмитро Комаров здійснив неймовірну кількість різноманітних відкриттів та по-справжньому занурився у фудкультуру цих країн.

Наприклад, у першому сезоні шоу в Камбоджі мандрівник потрапив у плем'я кхмерів, які ніколи не бачили білих людей. Комаров також вивчив, чим воно харчується. Виявилось, що за часів Пол Пота, коли всю країну змушували працювати на рисових полях, люди стали їсти павуків, ця страва стала для них справжнім делікатесом. Полювання на них дуже небезпечне. Павуки мають великі зуби, від укусу можна отримати серйозну пухлину, навіть померти. Кхмери показали знімальній групі "Світу навиворіт" весь процес приготування: павуків ловити потрібно руками, але брати за спинку, щоб павук не вивернувся і не вкусив. Потім, як картоплю фрі, цих гігантів смажать у олії та їдять цілими.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

А 2017 року під час експедиції до Японії Комаров наважився випробувати удачу і скуштувати смертоносну рибу фугу, від отрути якої не існує протиотрути. У Японії цю рибу готують виключно ті, хто має спеціальну ліцензію. Попри таку небезпеку, японці обожнюю цей делікатес і щороку вживають понад 10 тон риби фугу.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Це найнебезпечніший делікатес в моєму житті. Отрути однієї риби фугу досить, щоб убити 40 людей", – зазначив телеведучий перед тим, як спробувати шматочок сирої фугу.

А в одному з останніх сезонів програми, у Еквадорі головний мандрівник країни вивчав кухню дикого племені ваорані. Попри величезний багаж мандрівок, спосіб приготування місцевих ласощів чічі здивував навіть Дмитра Комарова. Ці солодощі готуються з місцевого корнеплоду юкки, проте незвичним для українців методом.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Чіча – традиційні ласощі ваорані. Їжа на кожен день, щось на зразок борщу для індіанців Еквадору. Без чічі тут не минають ні будні, ні свята. Готують її дуже дивним способом. Більш ніж за 10 років подорожей по всьому світу і поїдання всякої гидоти, я не бачив нічого подібного. Щоб страва була соковитішою і смачнішою – варену юкку жують, а потім знову випльовують у страву. Причому чіча вважається готовою лише після того, як місцеву "картоплю" ретельно пережували, виплюнули та дали їй настоятися", - розповів Дмитро Комаров.

Ці та інші пригоди головного мандрівника країни телеглядачі зможуть побачити вже від сьогодні, 15 серпня, з 17:00 на телеканалі ТЕТ у тревел-шоу "Світ навиворіт".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, телеканали ТЕТ і 1+1 обʼєднають програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни на одному майданчику. Новий сезон на ТЕТ з найулюбленішими продуктами 1+1 розпочався вже 8 серпня.

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