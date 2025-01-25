Смерть Анни Жук в ДТП: що відомо про її молодшого чоловіка, синів і де прощатимуться з блогеркою

Днями Мережу сколихнула новина про смерть блогерки Анни Жук у жахливій ДТП у Харкові.

Інфлюенсерка разом з чоловіком Володимиром і старшим сином прямувала на день народження до подруги, блогерки Стасі Макєєвої. Утім, на жаль, довгоочікуваної зустрічі так і не трапилося. Чоловік Анни Жук за кермом авто врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Від несумісних з життям травм блогерка померла одразу на місці ДТП.

Редакція ТСН.ua пропонує пригадати, що Анна Жук казала у своїх останніх інтерв'ю перед смертю про чоловіка та родину.

Анна Жук за своє життя мала два шлюби. За час перших стосунків вона народила двох синів. А вже згодом після розлучення блогерка зав'язала стосунки з молодшим на 14 років чоловіком на ім'я Володимир, якому зараз 24 роки. На одному з подкастів Анна зізнавалася, що з другим обранцем її познайомив спільний знайомий.

Анна Жук з чоловіком

З другим чоловіком їхні стосунки доволі стрімко набирали обертів. Анна наважилася завагітніти, проте першу дитину вона втратила на ранніх термінах. Але згодом у них народився спільний син Захар.

"Нас познайомив спільний знайомий. Потім ми почали їздити на прогулянки. Мені він дуже сподобався своєю добротою. На той момент я не шукала чоловіка з грошима чи яхтами. Коли я пішла від Юри (першого чоловіка – прим. ред.), два роки були просто рай: ти в гармонії, ні від кого не залежиш. Але воно все закрутилося. У Вови дуже гарна родина. Я вперше вагітнію, але, на жаль, перша вагітність завершилася не дуже добре. Через місяць я знову вагітнію й у нас з'являється третій син Захар, спільний. Я бачу, як він мене кохає. Він каже, що багато чому у мене навчається", - казала блогерка.

Анна Жук з родиною

Тим не менш, Анна також вчилася у Володимира багатьом речам. Так, чоловік знаменитості був відданий духовності та навіть тривалий час служив у церкві. Інфлюенсерка завжди зауважувала, що її чоловік дуже добра та спокійна людина, в якій вона віднайшла свій баланс.

"Він багато чого мене навчає, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина, і шість років служив у церкві. Він дійсно вірянин і добра людина. Максимально спокійний. Я навпаки, більш активна, наче вертоліт. Але між нами є баланс, як терези за знаком зодіаку. Я, мабуть, знайшла свою рівновагу", - ділилася зірка Мережі.

Анна Жук з чоловіком

До трагедії Володимир також працював на фермі та займався орендою авто. У вільний час займався спортом. Перед повномасштабним вторгненням родина мешкала на Донбасі, але згодом переїхала до Харкова.

Нині чоловік Анни Жук після моторошної ДТП залишився вдівцем і дістав травми. Володимир перебуває під наглядом лікарів в реанімації. Син Анни Жук, який перебував у машині під час інциденту, також в реанімації. Тим часом блогерка Настя Скальницька повідомила, що хлопчик був у комі, але нині прийшов до тями.

До слова, поховання Анни Жук відбудеться у Харкові. Прощальна церемонія запланована на 26 січня 9:00 у храмі Івана Богослова.

Анна Жук з родиною

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