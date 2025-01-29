Смерть блогерки Анни Жук у моторошній ДТП: суд обрав запобіжний захід чоловіку загиблої

Суд обрав запобіжний захід чоловікові блогерки Анни Жук, яка загинула 24 січня в моторошній аварії.

Про це повідомляє видання "УНН" з посиланням на поліцію в Полтавській області. Зазначається, що суд відправив Володимира Більовцова під варту на 60 днів. Внесення застави не передбачається. До слова, чоловік Анни Жук був за кермом Lexus, який зіткнувся з вантажівкою, яка стояла в нерухомому стані за межами проїзної частини.

Зазначимо, раніше поліція оголосила про підозру Володимиру Більовцову за частиною 2 статті 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Стаття передбачає позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Анна Жук загинула в ДТП

Загибель блогерки Анни Жук у ДТП – що відомо

Популярна українська блогерка Анна Жук загинула в жахливій ДТП вранці 24 січня на трасі Київ-Харків. Автівка, в якій перебувала Жук, врізалася у вантажівку, яка стояла в нерухомому стані за межами проїзної частини. За попередньою інформацією слідства, за кермом перебував її чоловік Володимир Більовцов. Блогерка отримала травми несумісні з життям та померла на місці.

В авто також перебували чоловік Анни Жук та син, які дивом уціліли. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про Володимира Більовцова, якому поліція оголосила підозру.

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