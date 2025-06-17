Смерть Меттью Перрі: ще один із п'яти підозрюваних визнав себе причетним до передозування актора

Меттью Перрі / © Associated Press

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Один із п'яти підозрюваних у смерті американського актора Меттью Перрі визнав себе винним.

Йдеться про лікаря Сальвадора Пласенсія, пише BBC. Зокрема, медик продавав зірці серіалу "Друзі" наркотичні речовини, робив ін'єкції, а також навчив цього помічника актора. Саме Пласенсія дав Перрі кетамін за декілька тижнів до того, як він помер у джакузі від передозування. Також зазначається, що лікар у період від вересня до жовтня 2023 року продав артистові 20 ампул кетаміну. До того ж, Перрі також приймав ще й кетамін від депресії, що був призначений його медиком.

Загалом, тепер лікареві загрожує до 40 років позбавлення волі. Це максимальний термін покарання за визнання такої провини.

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Меттью Перрі / © Associated Press

Смерть Меттью Перрі – що відомо

Американський актор помер 28 жовтня 2023 року. Його знайшли мертвим у джакузі у власному будинку. На місці поліцейські не знайшли наркотичних речовин. Однак розслідування показало, що Меттью Перрі помер від передозування.

Також поліцейські назвали п'ятьох причетних до смерті актора – двох лікарів, помічника, друга та наркоторговицю. Четверо з них вже визнали свою промину. Тим часом наркоторговиця заперечує всі звинувачення проти неї.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український музикант Григорій Чайка. Вже відома причина його смерті.

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