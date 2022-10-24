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Смерть Роббі Колтрейна: стало відомо, від чого помер зірка фільмів про Гаррі Поттера

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Смерть Роббі Колтрейна: стало відомо, від чого помер зірка фільмів про Гаррі Поттера

Роббі Колтрейн / Фото: Associated Press

Відомий актор тривалий час боровся із хворобою.

Відомий за роллю Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера, 72-річний Роббі Колтрейнпішов з життя через наявність одразу декількох захворювань. 

Певний час актор боровся із ожирінням, мав інфекційні захворювання і проблеми із серцево-судинною системою, пише TMZ. Також однією із хвороб був сепсис. 

Як зазначили у свідоцтві про смерть Колтрейна, що причиною припинення життєдіяльності організму стала поліорганна недостатність (критичне пошкодження двох чи більше органів). Більш того, Роббі ще й мав діабет другого ступіню.

Перед смертю зірка "поттеріани" перебував у лікарні, неподалік від свого будинку у Шотландії. 

Нагадаємо, що про смерть Роббі Колтрейна стало відомо 14 жовтня. Зірки "Гаррі Поттера" висловили свої співчуття рідним колеги та пригадали, яким він був за життя.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
582
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