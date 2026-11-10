Смерть Сергія Сосєдова застала його на сходах у готелі: у Мережі з'явилося відео падіння путініста

Сергій Сосєдов

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У Мережі з’явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано падіння російського музичного критика Сергія Сосєдова в готелі в Якутії. Саме після цієї травми одіозна зірка українського «Х-фактора» помер у віці 58 років.

На оприлюднених росЗМІ кадрах видно, як Сосєдов спускається сходами у готелі, раптово зупиняється, відхиляється назад і падає. Удар припадає на потилицю. Після гучного звуку падіння до путініста підбігло декілька людей і почало викликати «швидку».

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Як помер Сергій Сосєдов — останні кадри / © російські ЗМІ

Як повідомлялося раніше, Сосєдов приїхав до Якутії на гастролі. Після падіння його доправили до лікарні, де медики намагалися врятувати путініста під час операції, однак той помер. За попередньо оприлюдненою інформацією, причиною смерті став перелом основи черепа, який спричинив значний крововилив і набряк головного мозку.

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Раніше також повідомлялося, що оточення одіозного критика припускало: втрату рівноваги міг спровокувати тромб. Втім, ця версія не була офіційно підтверджена.

Що відомо про смерть Сергія Сосєдова

Пропагандист помер після падіння зі сходів у готелі під час поїздки до Якутії. За словами його матері, напередодні трагедії вона намагалася відмовити сина від далекої подорожі, однак він усе ж вирушив на роботу.

Сосєдов став відомим в Україні завдяки участі в шести сезонах шоу «Х-фактор», де був одним із суддів. Після початку російської агресії проти України 2014 року він підтримав окупацію Криму, а згодом почав ганебно публічно поширювати кремлівські наративи та виправдовувати повномасштабне вторгнення РФ.

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