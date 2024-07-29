Смерть Шинейд О'Коннор: близькі співачки розкрили нові деталі її загибелі

Артистки не стало рік тому.
Днями відзначалися роковини смерті всесвітньо відомої ірландської співачки Шинейд О'Коннор.
Разом з тим у Мережі з'явилися нові подробиці загибелі виконавиці. Так, колишній чоловік О'Коннор і її друг Джон Рейнольдс майже через рік після загибелі співачки зареєстрував її свідоцтво про смерть у Лондоні. Тож, за офіційними даними Шинейд померла внаслідок хронічної обструктивної хвороби легень. Також життя співачки ускладнювали постійні напади "бронхіальної астми з інфекцією нижніх дихальних шляхів низького ступеня". Про це пише Irish Independent.
До слова, на початку 2024 року Королівський суд Саутворку оголосив про припинення розслідування смерті Шинейд О'Коннор. Водночас представники заявили, що співачка померла "природною смертю" і тоді не стали розголошувати подробиць.
Нагадаємо, Шинейд О'Коннор знайшли мертвою у її власній квартирі у Лондоні 26 липня 2023 року. На момент смерті їй було 56 років. Вона була однією з найвідоміших вокалісток 1990-х. Зокрема, світову славу вона отримала після каверу на пісню Nothing Compares 2U.
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