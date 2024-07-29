Смерть Шинейд О'Коннор: близькі співачки розкрили нові деталі її загибелі

Днями відзначалися роковини смерті всесвітньо відомої ірландської співачки Шинейд О'Коннор.

Разом з тим у Мережі з'явилися нові подробиці загибелі виконавиці. Так, колишній чоловік О'Коннор і її друг Джон Рейнольдс майже через рік після загибелі співачки зареєстрував її свідоцтво про смерть у Лондоні. Тож, за офіційними даними Шинейд померла внаслідок хронічної обструктивної хвороби легень. Також життя співачки ускладнювали постійні напади "бронхіальної астми з інфекцією нижніх дихальних шляхів низького ступеня". Про це пише Irish Independent.

Шинейд О'Коннор / Фото: Associated Press

До слова, на початку 2024 року Королівський суд Саутворку оголосив про припинення розслідування смерті Шинейд О'Коннор. Водночас представники заявили, що співачка померла "природною смертю" і тоді не стали розголошувати подробиць.

Нагадаємо, Шинейд О'Коннор знайшли мертвою у її власній квартирі у Лондоні 26 липня 2023 року. На момент смерті їй було 56 років. Вона була однією з найвідоміших вокалісток 1990-х. Зокрема, світову славу вона отримала після каверу на пісню Nothing Compares 2U.

Читайте також: