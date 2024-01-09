Смерть Шинейд О'Коннор: названа офіційна причина загибелі ірландської співачки

Артистка пішла з життя влітку 2023 року.

Через майже пів року після смерті всесвітньо відомої співачки Шинейд О'Коннор стала відома причина її загибелі.

Як повідомляє Королівський суд Саутворку, після розтину було встановлено, що 56-річна виконавиця померла "внаслідок природніх причин", пише Мetro. Наразі відповідні органи припинили розслідування.

До слова, Шинейд О'Коннор була однією з найвідоміших вокалісток 1990-х. Загалом вона випустила 10 студійних альбомів, а її кавер на пісню Nothing Compares 2U приніс їй світове визнання.

Зазначимо, про смерть легендарної ірландської співачки Шинейд О'Коннор стало відомо 26 липня 2023 року. Тоді сумну звістку повідомила її родина. Близькі музикантки були надто спустошеними, тому попросили "приватності".

Шинейд О'Коннор / Фото: Associated Press

Також відомо, що Шинейд О'Коннор мала проблеми з психікою, змінювала ім'я, намагалася накласти на себе руки та була наркозалежною.

Її психічний стан значно погіршився після втрати свого 17-річного сина. Хлопець наклав на себе руки за півтора роки до загибелі своєї мами. Після смерті сина у артистки залишилося ще троє дітей.

Нагадаємо, нещодавно помер народний артист України Віталій Білоножко. Раніше редакція ТСН писала, хто із зірок вшанував пам'ять легендарного співака.

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