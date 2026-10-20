Смерть зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської: Булітко, Сморигін й інші звернулися до покійної зірки

Марина Поплавська, актори "Дизель Студіо" / © instagram.com/dizelstudio

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Сьогодні, 20 жовтня, минає вісім років від дня трагічної ДТП, яка забрала життя акторки «Дизель Шоу» Марини Поплавської. У роковини смерті артистки її колеги згадали спільні моменти та присвятили їй щемкі слова.

Вікторія Булітко, Євген Сморигін, Єгор Крутоголов та інші учасники гумористичного проєкту опублікували в Instagram світлини зі сцени. На них артисти стоять на тлі великого зображення усміхненої Марини. Колеги зізналися, що досі відчувають порожнечу після втрати близької людини, яка була невіддільною частиною їхньої творчої родини.

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Марина Поплавська, актори «Дизель Студіо» / © instagram.com/dizelstudio

У спільному зверненні представники «Дизель Студіо» наголосили, що навіть через роки пам’ять про акторку залишається живою. Вони згадали її щирий сміх, мудрість і велике серце, а також зізналися, що зберігають до неї нерозтрачену любов і вдячність. Для колег Поплавська була не лише талановитою артисткою, а й людиною, яка об’єднувала команду та дарувала їй тепло.

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«Від твоїх жартів тепло досі…» — біль, який не загоюється, і памʼять, яка живе вічно. Осінь знову плаче дощами, накриваючи міста сумною ностальгією. Та найважче — це усвідомлювати, що рідної людини вже не повернеш. Актори виливають у кожне слово всю свою нерозтрачену любов, тугу і вдячність нашій неповторній Маринці. Її сміх, мудрість, безмежне серце і світло, яке вона залишила, назавжди в наших душах. Доки ми пам’ятаємо, вона з нами…» — щемко написали зірки «Дизель Студіо».

Марина Поплавська, актори «Дизель Студіо» / © instagram.com/dizelstudio

Окремо колеги звернулися до Марини, пригадавши її підтримку за лаштунками та особливу роль у житті колективу. За їхніми словами, акторка вміла заспокоїти одним поглядом, щиро підтримати у потрібну мить подарувати гарний настрій навіть у складні дні.

«Світло, яке не згасає. Є прірва, яку нічим і ніким неможливо заповнити. Маришка, Мариночка, наша Королева… Як же нам тебе не вистачає! Не вистачає твоїх міцних теплих обіймів перед виходом на сцену. Твого мудрого материнського погляду, яким ти вміла заспокоїти навіть у найбуремніший день. Твого колосального самобутнього таланту, який змушував мільйони людей затамовувати подих, а потім вибухати щирим сміхом. Ти була не просто колегою чи акторкою — ти була душею нашої „дизель“-родини, її совістю, теплом і берегинею!» — наголосили колеги покійної акторки й оспівали свої почуття в особливій пісні.

У своєму зверненні артисти також підкреслили, що Поплавська залишила по собі значно більше, ніж яскраві ролі та жарти. Вони згадали її відданість роботі, щедрість і вміння цінувати життя, якими вона надихала оточення. Водночас зізналися, що усвідомлення масштабу втрати не стає легшим із плином часу.

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«Ти віддавала глядачам усе до останньої краплі: свою енергію, хист і велике добре серце. Ти вчила нас бути справжніми, любити життя й цінувати кожну мить. І сьогодні, згадуючи тебе, ми не просто сумуємо — ми плачемо від усвідомлення, яку гігантську частину нашої душі ти забрала із собою», — підсумували зірки.

Нагадаємо, Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року внаслідок ДТП за участю автобуса, у якому їхала команда «Дизель Шоу». Тоді інші учасники колективу також зазнали травм різного ступеня тяжкості. Смерть акторки стала великою втратою для її колег і шанувальників.

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