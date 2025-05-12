Смерть зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської: колега розкрила правду про фатальну ДТП і де винуватець

Марина Поплавська, Яна Глущенко

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Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно назвала причину звільнення з "Дизель Шоу", розкрила причини фатальної ДТП, де загинула її колега Марина Поплавська.

Як відомо трагедія сталася 2018 року під час туру шоу. За версією поліції, життя талановитої акторки забрала необачність водія. Ці слова підтвердила й сама Яна. За її словами, водій під час кермування автобусом, де була вся команда, просто заснув. І у результаті Марина, яка сиділа поруч з водієм, загинула. Глущенко зізнається, що насправді так не мало бути та її подруга вже мала б завчасно вийти у Житомирі, як робила це під час попередніх турів, але того разу чомусь поїхала далі.

Після фатальної ДТП, за словами Яни, вона була однією з колективу, хто хотів ув'язнити водія за скоєне. Тим паче, за версією акторки, у стані афекту він спочатку стверджував, що так трапилося через нібито відволікання Марини.

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"Це інсайдерська інформація. Чому це трапилося – наш водій заснув. Про це ніхто не казав: він врізався у вантажівку. Коли все це сталося, то він, можливо, у стані афекту казав, що все це його Маринка відволікла. І коли наш адвокат запитувала, що з ним робити, то я сказала, що він має сидіти. І я це сказала одна з шести акторів. Ми завжди їхали через Житомир, де зазвичай вона виходила. І чому вона сиділа попереду – вона слідкувала за тим, щоб водій не заснув. Вона дуже любила міряти тиск і у цей час вона з ним розмовляла й відволіклася. Я би все зробила, щоб все це змінити", - приголомшила зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Учасниця "Дизель Шоу" Марина Поплавська / © instagram.com/poplavskaya.m

Про майбутню долю винуватця Глущенко знає небагато. Зокрема, розповідає, що чоловік визнав свою провину та був зобов'язаний виплатити родині Поплавської компенсацію. До того ж мав відшкодувати витрати на лікування постраждалих колег в аварії. Утім, акторка зізнається, що ті кошти, які вона отримала, не покрили всю суму її операцій на ногах, що були серйозно травмованими.

"Не знаю, що з водієм. Йому дали три роки умовного покарання й усе, не знаю. Але він визнав свою провину. Сестрі Марині має виплатити відшкодування, до чого зобов'язав суд. А у мене була дуже коштовна операція (на ногах – прим. ред.) і мені нічого не виплатили. Там тільки трошки – 10 тис. грн. А операція була набагато дорожче", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глушенко шокувала зізнанням про думки розлучитися з чоловіком і що було причиною.

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