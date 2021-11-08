Смертельна тиснява у США: проти Тревіса Скотта і організаторів фестивалю подали позов на $1 млн

Смертельна тиснява у США: проти Тревіса Скотта і організаторів фестивалю подали позов на $1 млн

Тим часом родичі загиблих також обіцяють "зробити все можливе", щоб репера "віддали правосуддю".

Після загибелі восьми людей у тисняві на фестивалі Astroworld у США один із учасників подав позов на мільйон доларів проти організаторів заходу і репера Тревіса Скотта, під час концерту якого стався інцидент.

Про це повідомляє Rolling Stone.

У позові, поданому до суду округу Харріс від імені травмованого відвідувача фестивалю Мануеля Соузи, також фігурують компанія Live Nation, співорганізатор ScoreMore та лейбл звукозапису Скотта Cactus Jack Records.

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"Обвинувачені не змогли належним чином спланувати та провести концерт у безпечній манері, - заявив адвокат позивача Стів Херкер. - Натомість вони свідомо ігнорували крайній ризик заподіяння шкоди любителям концертів, а в деяких випадках активно заохочували та розпалювали небезпечну поведінку".

У позові стверджується, що організатори ігнорували ознаки небезпеки ще до інциденту, зокрема коли фанати зламували ворота безпеки на вході до фестивалю.

Окрім того, їх звинувачують у "свідомому рішенні дозволити шоу продовжитися" навіть після того, як травмування серед учасників натовпу стали очевидними.

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"Зрештою, через активне рішення обвинувачених дозволити шоу продовжитися, сцена перетворилася на суцільний рукопашний бій, що призвело до непотрібної передчасної загибелі щонайменше 8 осіб та поранення багатьох інших", - вказав захисник.

Він також додав, що Тревіс Скотт нібито й раніше заохочував шанувальників до подібної поведінки, що призводило до "серйозного насильства на численних минулих концертах".

Позивач вимагає понад мільйон доларів компенсації за "грубу недбалість організаторів".

У виданні припускають, що цей позов стане першим із черги інших, які, найімовірніше, будуть подані до суду найближчим часом. Раніше брат одного із убитих на фестивалі через соцмережі обіцяв "зробити все можливе, щоб переконатися, що (Скотт. - Ред.) відданий правосуддю".

У тисняві під час музичного фестивалю Astroworld у Г'юстоні увечері в п'ятницю, 5 листопада, загинули восьмеро людей від 14 до 27 років. Двоє загиблих були неповнолітніми.

Ще в одинадцятьох учасників фестивалю сталася зупинка серця, їх довелося реанімувати просто у натовпі. Окрім того, на місці події розгорнули польовий госпіталь, до якого звернулися близько трьох сотень постраждалих.

Найпевніше, люди з віддалених ділянок хотіли дістатися ближче до сцени.

На відеозаписах з місця інциденту видно, що Скотт декілька разів призупиняв свій виступ, звертаючись до служби безпеки із проханням допомогти своїм шанувальникам. Зрештою він завершив концерт, відвідувачами якого стали близько 50 тисяч осіб.

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