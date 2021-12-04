Смертельна тиснява у США: родини загиблих відмовились від матеріальної допомоги Тревіса Скотта

Репер запропонував оплатити похорони загиблих.

П'ять сімей, рідні яких загинули в результаті тисняви на концерті репера Тревіса Скотта в американському штаті Техас, відмовились від матеріальної допомоги репера.

Так, Тревіс збирався оплатити похорони загиблих, допомогти постраждалими, а також повернути кошти за квитки на його виступ. Однак, деякі родини відмовились від допомоги артиста. Їхні адвокати стверджують, що репер вирішив допомогти, аби його не осуджували після трагедії.

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

"Якщо він хотів переконати ці сім'ї у своїй щирості і в тому, що він дбає про них і розуміє, що похорон — це дорого, то це не вдалося. Ви не надсилаєте поштою папірець від юриста, в якому йдеться, що він представляє Тревіса Скотта. Ці сім'ї божеволіють від горя", - прокоментував адвокат, пише BBC News.

Нагадаємо, що тиснява сталася 5 листопада під час відкриття дводенного музичного фестивалю Astroworld Festival, на який приїхало понад 50 тисяч людей. Втім, під час виступу репера Тревіса Скотта почалася жахлива тиснява, внаслідок якої загинуло 10 людей, серед загиблих був 9-річний хлопчик.

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