Смертельна тиснява у США: Тревіс Скотт продовжував співати навіть тоді, коли непритомніли люди

Внаслідок тисняви восьмеро людей загинули.
У Мережі звинуватили репера Тревіса Скотта в тому, що він нібито розумів, наскільки збуджений натовп, бачив глядачів, які непритомніли, але не зробив нічого, аби зупинити свій виступ.
Так, під час концерту репера на фестивалі в США сталась трагедія. Внаслідок тисняви восьмеро людей загинули, понад три сотні дістали поранень.
Очевидці говорять, що перелякані люди намагалися зупинити виступ Тревіса. Натовп скандував те ж саме. Втім, репер зі сцени нічого не чув. Один із операторів концерту таки викликав карету швидкої. Тоді репер вперше збився, втім, пізніше знову продовжив співати. Коли медики реанімували людей, Тревіс не зупиняв свій концерт.
"Раптом ребра здавило, чиясь рука вдавилася в шию. Я намагалася дихати, але не могла. Я мало не знепритомніла. Нас було п’ятеро, але ми загубили одне одного. Усі навколо кричали. Дівчина поруч просила про допомогу, а я навіть ворухнутися не могла. Якби хлопець поруч не допоміг - я б втратила свідомість", - говорить Ніагара Гудз, яка була присутня на концерті.
До слова, один із учасників подав позов на мільйон доларів проти організаторів заходу і репера Тревіса Скотта, під час концерту якого стався інцидент. У позові стверджується, що організатори ігнорували ознаки небезпеки ще до інциденту, зокрема коли фанати зламували ворота безпеки на вході до фестивалю. Тим часом родичі загиблих також обіцяють "зробити все можливе", щоб репера "віддали правосуддю".
"Ми хочемо змінити спосіб проведення таких заходів. Бо зараз загинув мій син. А міг загинути ваш. Ви відпускаєте дитину на концерт, а люди, що беруться відповідати за її безпеку - припускаються жахливих помилок", - говорить Едгар Акоста, батько загиблого Акселя Акости.
Окрім цього, техаська поліція вивчає численні повідомлення про те, що деякі глядачі просто під час концерту приймали наркотики.
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