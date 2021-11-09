Смертельна тиснява у США: Тревіс Скотт продовжував співати навіть тоді, коли непритомніли люди

Смертельна тиснява у США: Тревіс Скотт продовжував співати навіть тоді, коли непритомніли люди

Внаслідок тисняви восьмеро людей загинули.

У Мережі звинуватили репера Тревіса Скотта в тому, що він нібито розумів, наскільки збуджений натовп, бачив глядачів, які непритомніли, але не зробив нічого, аби зупинити свій виступ.

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

Так, під час концерту репера на фестивалі в США сталась трагедія. Внаслідок тисняви восьмеро людей загинули, понад три сотні дістали поранень.

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

Очевидці говорять, що перелякані люди намагалися зупинити виступ Тревіса. Натовп скандував те ж саме. Втім, репер зі сцени нічого не чув. Один із операторів концерту таки викликав карету швидкої. Тоді репер вперше збився, втім, пізніше знову продовжив співати. Коли медики реанімували людей, Тревіс не зупиняв свій концерт.

"Раптом ребра здавило, чиясь рука вдавилася в шию. Я намагалася дихати, але не могла. Я мало не знепритомніла. Нас було п’ятеро, але ми загубили одне одного. Усі навколо кричали. Дівчина поруч просила про допомогу, а я навіть ворухнутися не могла. Якби хлопець поруч не допоміг - я б втратила свідомість", - говорить Ніагара Гудз, яка була присутня на концерті.

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

До слова, один із учасників подав позов на мільйон доларів проти організаторів заходу і репера Тревіса Скотта, під час концерту якого стався інцидент. У позові стверджується, що організатори ігнорували ознаки небезпеки ще до інциденту, зокрема коли фанати зламували ворота безпеки на вході до фестивалю. Тим часом родичі загиблих також обіцяють "зробити все можливе", щоб репера "віддали правосуддю".

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

"Ми хочемо змінити спосіб проведення таких заходів. Бо зараз загинув мій син. А міг загинути ваш. Ви відпускаєте дитину на концерт, а люди, що беруться відповідати за її безпеку - припускаються жахливих помилок", - говорить Едгар Акоста, батько загиблого Акселя Акости.

На концерті Тревіса Скотта сталася смертельна тиснява / скріншот з відео

Окрім цього, техаська поліція вивчає численні повідомлення про те, що деякі глядачі просто під час концерту приймали наркотики.

Новини світу: користувачі соцмереж звинувачують Тревіса Скотта у трагедії на його концерті

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