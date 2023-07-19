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Смілива Меган Фокс посвітила оголеними сідницями та сосками на тлі природи

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2001
Час на прочитання
1 хв
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Смілива Меган Фокс посвітила оголеними сідницями та сосками на тлі природи

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Зірка влаштувала провокаційну фотосесію.

Американська акторка Меган Фокс розбурхала уяву шанувальників сміливою фотосесією, яку влаштувала нещодавно на природі.

На сторінці в Instagram зірка "Трансформерів" розмістила еротичні кадри, на яких позує практично оголеною. З одягу на знаменитості – лише прозора сукня кремового кольору в бохо-стилі. Вбрання Фокс оголило її п'яту точку та пишний бюст.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

"Сонце Тельця в четвертому будинку", – такими термінами з астрології підписала кадри Меган. До речі, за гороскопом артистка – Телець.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox
Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Своєю чергою шанувальники були в захваті від фотосету своєї кумирки та наробили їй компліментів:

  • Ти розкішна, просто нема слів описати твою красу
  • Перевірю, чи не стежить за нею мій бойфренд
  • Просто перехоплює подих
Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Нагадаємо, раніше Меган Фокс продемонструвала свою красу в інших зніманнях, під час яких у мікробікіні залізла на дерево.

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Дата публікації
Перегляди
2001
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