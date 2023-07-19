Смілива Меган Фокс посвітила оголеними сідницями та сосками на тлі природи

Зірка влаштувала провокаційну фотосесію.
Американська акторка Меган Фокс розбурхала уяву шанувальників сміливою фотосесією, яку влаштувала нещодавно на природі.
На сторінці в Instagram зірка "Трансформерів" розмістила еротичні кадри, на яких позує практично оголеною. З одягу на знаменитості – лише прозора сукня кремового кольору в бохо-стилі. Вбрання Фокс оголило її п'яту точку та пишний бюст.
"Сонце Тельця в четвертому будинку", – такими термінами з астрології підписала кадри Меган. До речі, за гороскопом артистка – Телець.
Своєю чергою шанувальники були в захваті від фотосету своєї кумирки та наробили їй компліментів:
- Ти розкішна, просто нема слів описати твою красу
- Перевірю, чи не стежить за нею мій бойфренд
- Просто перехоплює подих
Нагадаємо, раніше Меган Фокс продемонструвала свою красу в інших зніманнях, під час яких у мікробікіні залізла на дерево.
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