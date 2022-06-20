Сміт вдарив Рока, а Генкс наїхав на папараці: як зіркові чоловіки привселюдно заступалися за коханих

Як і в минулі століття, зараз чоловіки також б'ються за своїх жінок.

Втім, якщо раніше влаштовували дуелі на смерть, то зараз все закінчується скандалами, судами та синцями на обличчі.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як голлівудські актори привселюдно заступалися за своїх ображених коханих.

Том Генкс накричав на папараці

Фото: Getty Images

Голлівудський актор Том Генкс славиться своєю доброзичливістю та спокійним характером. Втім, якщо хтось образить його кохану Ріту Вілсон – нехай начувається. Так, нещодавно папараці штовхнув дружину Генкса, коли пара виходила з одного з нью-йоркських ресторанів. Ріта від несподіванки втратила рівновагу та закричала. І тут 67-річний Том не втримався та сказав папараці все, що про них думає: "Вдідька, відійдіть назад! Збивати мою дружину з ніг!".

Відповідне відео розлетілося Мережею.

Вілл Сміт вдарив Кріса Рока на "Оскарі"

Фото: Associated Press

А от актор Вілл Сміт своїм захистом дружини ледь не позбувся кар'єри. Зірка влаштував бійку просто на церемонії "Оскар-2022". Ведучий заходу Кріс Рок невдало пожартував щодо зачіски коханої лаурета Джади. У знаменитості майже немає волосся через алопецію. Рок зі сцени сказав, що з такою зачіскою вона могла б зніматися у картині "Солдат Джейн-2". За декілька секунд на сцені з'явився Сміт і вдарив Кріса в обличчя.

Вілл Сміт вдарив Кріса Рока / Фото: Associated Press

У результаті, Академії кінематографічних мистецтв та наук США ініціювала дисциплінарний розгляд проти зірки. Втім, Вілл вирішив залишили Академію та не чекати вердикту керівництва. Тепер зірка не зможе голосувати за номіновані фільми на "Оскар". Втім, кандидатура актора, як і раніше, матиме право на розгляд та номінацію на "Оскар" у майбутньому.

Цікаво, що більшість колег Сміта також засудили його вчинок. Зокрема, Тайлер Перрі, Дензел Вашингтон, Маршалл Герсковіц. Втім, були й ті, хто заступився за актора. Тіффані Гаддіш заявила, що вчинок Вілла - найпрекрасніше, що їй доводилося бачити, оскільки він заступився за свою дружину.

Каньє Вест накинувся на грубіяна

Фото: Associated Press

Фанати вже звикли, що американський репер Каньє Вест легко може влізти в бійку. То знаменитість відгамселить нав'язливого фаната, то накинеться на папараці. Заступався зірка і за свою колишню дружину Кім Кардашян. Так, коли світська левиця виходила з масажного салону, біля самого входу зустріла хлопця, який відганяв від неї фотографів. Втім, при цьому чоловік лаявся на адресу Кім. Ображена блогерка поскаржилася чоловікові і він стрімголов приїхав до салону. До приїзду полісменів Каньє встиг трохи потріпати грубіяна. За це чоловік подав на репера до суду.

Раян Гослінг дав стусана фотографу

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Зірка Голлівуду Раян Гослінг на початку стосунків з акторкою Євою Мендес вибухнув гнівом і ледь не побив фотографа. Папараці кинув на адресу красуні фразу: "Агов, крихітко!". Розлючений нахабною поведінкою чоловіка, Раян підскочив до нього і хотів надавати стусанів. Єві ледве вдалося припинити бійку.

Орландо Блум вліпив Джастіну Біберу

Орландо Блум та Джастін Бібер

Актор Орландо Блум, попри розлучення з моделлю Мірандою Керр, заступився за свою колишню, коли співак Джастін Бібер вульгарно висловився на її адресу. У ресторані, де знаменитості разом відпочивали, артист сказав Блуму, що Керр "була хороша" і забути він її не може досі. Зірка "Піратів Карибського моря" налетів на репера. Отримавши по обличчю, Бібер втік із поля бою. Потім представники виконавця сказали, що Джастін спеціально не хотів давати здачі.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна виходить заміж. Блогерка показала свого обранця.

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