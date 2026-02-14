Сморигін розкрив, як Яна Глущенко обурила своїм відходом з "Дишель шоу": "Вчинила неправильно"

Євген Сморигін та Яна Глущенко

Зірка "Дизель Студіо", актор Євген Сморигін розкрив, як колишня колега Яна Глущенко обурила своїм рішенням покинути гумористичний проєкт.

Артистка навесні оголосила, що покидає шоу після 10 років роботи. Євген Сморигін в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що для акторів проєкту ця новина стала шоком. За словами гумориста, Яна Глущенко нікого не попереджала, а просто поставила перед фактом, чим неабияк обурила. Сморигін також додав, що акторку просили відіграти останній концерт, де вона зображена на афіші, проте та навідріз відмовилась. Гуморист переконаний, що Яна Глущенко вчинила непрофесійно.

"Для мене, вона вчинила неправильно стосовно акторів. Вона вирішила піти, нікому не сказала. Скажи хоча б нам, що будеш йти. Хоча б попередь. А там концерт у нас. Ти на афіші, твоє обличчя на афіші. Відпрацюй концерт - усе, що просили. Це ж нормально. Це обов'язок актора. Якщо ти є на афіші, то, може, глядач на Яну йде. Хтось і прийшов на Яну. Вона сказала "ні", різко так. Я їй так і написав: "Яно, ти ким хочеш залишитися у моїй пам'яті — нормальною людиною чи егоїстичною?" – ділиться актор.

Яна Глущенко у "Дизель шоу" / © instagram.com/yamo4ka

Євген Сморигін говорить, що після того не спілкувався з Яною Глущенко. Тим не менш, він запевняє, що не тримає жодних образ. Проте він зрозумів, як його колишня колега може вчинити.

"Після цього більше не спілкувалися. Я не ображаюся на неї. Я просто зрозумів, що вона може так зробити. Бажаю знайти роботу та бути щасливою", - підсумував актор.

Нагадаємо, нещодавно Євген Сморигін згадав свій перший шлюб із росіянкою. Артист розлучився з нею, оскільки та не підтримала його рішення переїжджати до Києва.