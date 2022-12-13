Снайперка Євгенія Емеральд показала архівні фото з передової та відповіла на хейт у Мережі

Українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд розповіла, що зіткнулася із хвилею хейту.

В Instagram захисницю звинуватили, що вона нібито піариться на війні. Окрім того, Євгенію почали критикувати та погрожувати їй.

"Повернувшись я не маю спокою. Ви думаєте що інтерв'ю це легко? Що я піарюся? Я втомлена після фронту фізично і морально, мій організм не був готовий до вагітності, і це зараз подвійне навантаження! Регулярно я отримую погрози, прокльони! А нещодавно від "своїх" почула, що я ніхто і звати мене ніяк ( і ще багато чого приємного, але не буду…), після чого взагалі руки опускаються", - поділилася Євгенія.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Емеральд відповіла хейтерам на критику і зазначила, що дає інтерв'ю та розповідає про себе, адже інформаційна війна – теж важлива.

"Мені вже набридло чути за цей піар! Що я від цього маю? Слава мені не потрібна, бо з его все добре; гроші мені за це не платять; моє здоров'я не повернути. Але при цьому я витрачаю неймовірну кількість енергії та часу! Я це роблю, бо вважаю, що "інформаційна війна" дуже важлива! І якщо я можу допомагати українцям своїм голосом, то буду це робити через біль, нудоту і печаль!" – прокоментувала Євгенія.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Захисниця наголосила, що пішла на війну, першою чергою, заради свободи та майбутнього своєї дитини.

"У мене нема жодної нагороди, грамоти, звання і УДБ! Та воно мені і не потрібно! Бо не заради цього я зробила цей вибір 24.02.22! А заради свободи і справедливості. Заради майбутнього моєї доньки. У мене нема плану, але є бажання все одно допомагати. І якщо за це мене осудить весь світ - значить і це я витримаю", - підсумувала Євгенія.

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