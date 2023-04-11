Снайперка Євгенія Емеральд показала чоловіка, який приїхав з фронту на її пологи

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд, нарешті зустрілася зі своїм чоловіком, воїном ЗСУ Євгеном Стипанюком.

Коханий Євгенії приїхав з передової, щоб бути поруч з нею під час пологів. У сторіз в Instagram захисниця поділилася кадрами зустрічі.

"У мене чоловік офіційно у сімейній відпустці. Приїхав, щоб сміття винести, допомогти у домашніх справах. Нехай не розслабляється", - жартома розповіла снайперка.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Шанувальники Емеральд спочатку подумали, що вона зникла з соцмереж, бо народила. Однак, як розповіла захисниця, вони ще готуються та мають декілька важливих справ перед пологами.

"Ось справжня причина, чому мене не було в Instagram. Усі думали, що я народила, але ні. Оце чудо приїхало, треба було йому часу присвятити трохи, напрягти роботою трохи", - пожартувала Євгенія.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Зазначимо, що зараз Євгенія перебуває вже на 41 тижні вагітності. Зовсім скоро в пари народиться перша спільна дитини. Чоловік захисниці також буде поруч із нею під час пологів.

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