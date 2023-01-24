Снайперка Євгенія Емеральд поскаржилася на тяжку вагітність: "Дуже було багато сліз"

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд розповіла, як перебігає її друга вагітність.

За словами захисниці, виносити другу дитину їй виявилося складно. Євгенія вважала, що це буде значно легше. Зокрема, Емеральд мучив токсикоз, вона була емоційно нестабільною, нервовою та сварилися з рідними їй людьми. Ба більше, був місяць, коли захисниця взагалі не могла встати з ліжка. На щастя, наразі Євгенія почувається набагато ліпше.

"Звісно не так це все уявляла вдруге. Вагітність тяжка. Нервова, емоційна. Дуже було багато сліз. Дуже сильний токсикоз до 7-го місяця. Я сварилася з близькими і друзями. Мені тепер соромно за це, але в моменті щось наче мною керувало, і то була не я… Чи це війна так відобразилася, чи це гормони - не знаю. Іноді якась дрібниця здавалася мені горем вселенського масштабу. Був один місяць, коли я тупо лежала, майже не вставала. Але зараз все змінилося", - поділилася Євгенія.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Емеральд вже перебуває на 29 тижні вагітності, тож незабаром її донечка з'явиться на світ. Захисниця тим часом радить іншим чоловікам запастися витримкою та підтримувати своїх жінок.

"Хочу окремо побажати чоловікам витримки, розуміння і підтримки у цей особливий період, коли жінка при надії. Для нас це неймовірно важливо", - наголосила Євгенія.

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