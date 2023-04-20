Снайперка Євгенія Емеральд розчулила фото, як чоловік-військовий спить з крихітною донечкою

Українська захисниця з позивним "Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд потішила підписників контентом з новонародженою донечкою.

В Instagram-stories Євгенія показала нове фото крихітної дівчинки. На знімку донька Емеральд солодко спала, а поруч з неї був її татко – військовий Євген Стипанюк.

Однак незабаром коханий Євгенії повертатиметься на фронт, адже його ненадовго відпустили. Тим часом Емеральд хоче, щоб чоловік був поруч з нею якомога довше.

Чоловік Євгенії Емеральд із донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Це дуже мило… Так не хочу, щоб чоловік їхав… Заради таких круасанчиків варто жити навіть у такий непростий час", - зазначила захисниця.

Нагадаємо, Євгенія Емеральд вдруге стала мамою 14 квітня. На пологах поруч з нею був чоловік-військовий Євген Стипанюк, якого відпустили з фронту. Як зізнавалась захисниця, коли коханий був поруч, їй народжувати було легко. Тож нині вони мріють знову стати батьками, але вже хлопчика. До речі, ім'я новонародженої дівчинки пара не поспішає розсекречувати, лише натякає, що воно дуже символічне.

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