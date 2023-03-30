Снайперка Євгенія Емеральд розсекретила зарплату у декреті та назвала суму, яку отримувала на службі

Коли захисниця пішла у декрет, то її зарплатня суттєво зменшилася.
Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд розповіла, яку зарплату отримувала під час служби на фронті та на скільки сума зменшилася у декреті.
Захисниця зізналась, що раніше отримувала 40 тисяч гривень. Утім, сума зарплати з виходом у декрет суттєво зменшилася. Нині Євгенія отримує 15 тисяч гривень. Виплачувати декретні Емеральд будуть до літа.
"Там така система, я вийшла в декрет, і мені декілька місяців, ось до літа, будуть продовжувати виплачувати зарплату. У мене 15 тисяч у декреті без оцих надбавок президентських. Ну і все! 15 тисяч, а до цього була 40 тисяч", - розповіла снайперка в інтерв'ю Славі Дьоміну.
До речі, до повномасштабного російського вторгнення Євгенія мала свій ювелірний бізнес. Утім, захисниця його закрила, навіть після завершення війни Емеральд більше цим не займатиметься.
"Я зачинила своє підприємство 23 лютого 2022 року і відчиняти вже не збираюся. Це такий бізнес, який точно вже не принесе мені задоволення", - поділилася захисниця.
Нагадаємо, нещодавно Євгенія Емеральд не на жарт налякала користувачів Мережі. Вагітна снайперка повідомила, що потрапила в ДТП та розбила свою автівку.
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