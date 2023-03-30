Снайперка Євгенія Емеральд розсекретила зарплату у декреті та назвала суму, яку отримувала на службі

Коли захисниця пішла у декрет, то її зарплатня суттєво зменшилася.

Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд розповіла, яку зарплату отримувала під час служби на фронті та на скільки сума зменшилася у декреті.

Захисниця зізналась, що раніше отримувала 40 тисяч гривень. Утім, сума зарплати з виходом у декрет суттєво зменшилася. Нині Євгенія отримує 15 тисяч гривень. Виплачувати декретні Емеральд будуть до літа.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Там така система, я вийшла в декрет, і мені декілька місяців, ось до літа, будуть продовжувати виплачувати зарплату. У мене 15 тисяч у декреті без оцих надбавок президентських. Ну і все! 15 тисяч, а до цього була 40 тисяч", - розповіла снайперка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

До речі, до повномасштабного російського вторгнення Євгенія мала свій ювелірний бізнес. Утім, захисниця його закрила, навіть після завершення війни Емеральд більше цим не займатиметься.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Я зачинила своє підприємство 23 лютого 2022 року і відчиняти вже не збираюся. Це такий бізнес, який точно вже не принесе мені задоволення", - поділилася захисниця.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Емеральд не на жарт налякала користувачів Мережі. Вагітна снайперка повідомила, що потрапила в ДТП та розбила свою автівку.

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