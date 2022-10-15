Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж на передовій і показала зворушливі фото з весілля

Українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д’Арк" Євгенія Емеральд вийшла заміж.

Обранцем Євгенії став військовий Євген Стипанюк, з яким Емеральд познайомилася на війні. Закохані сказали одне одному "так" у День захисників та захисниць, який Україна святкувала 14 жовтня.

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Весілля відгуляли просто на передовій у Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ.

Про це новоспечена дружина розповіла на своїй сторінці в Instagram та поділилася атмосферними фото з весілля на фронті:

"Сьогодні я стала офіційно дружиною військового. Це відбулося на передовій і нас розписав генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я і уявити не могла! Це особливий день – дуже багато свят. Хочу привітати всіх захисників і захисниць. Слава Героям! Також я вітаю свого коханого, бо сьогодні його день народження. Тепер він точно ніколи не забуде дату свого весілля. Ех. Саме так. Скромно, швидко, серед військових. Таки завербували снайперку", - прокоментувала фото Євгенія.

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Зазначимо, що на війну Євгенія Емеральд пішла 6,5 місяців тому. Захисниця закінчила військову кафедру при університеті, в якому здобувала юридичну освіту. Коли Емеральд випустилася, вона отримала звання офіцера запасу молодшого лейтенанта.

Її назвали українською Жанною Д’Арк – історія української снайперки Євгенії Емеральд

Втім, не так давно Євгенія з зони бойових дій повернулася до Києва – причиною тому стала її вагітність: "Коли я дізналася, що я вагітна, я дуже сильно розплакалася. Перші два місяці вагітності я взагалі нікому не казала – ані чоловіку, ані командирам. Я продовжувала брати участь у бойових діях", - розповіла Емеральд у сюжеті для "Сніданку з 1+1".

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Як зізналася Євгенія, зараз вона продовжує свою службу і, повернувшись до столиці, залишається на службі в полку "Київ".

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