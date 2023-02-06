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Снайперка Євгенія Емеральд замилувала Мережу рідкісним фото 10-річної доньки

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Снайперка Євгенія Емеральд замилувала Мережу рідкісним фото 10-річної доньки

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також захисниця показала, яким оригінальним подарунком потішила донечку.

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд поділилася сімейним контентом.

Зокрема, захисниця показала рідкісне фото 10-річної донечки Жасмін. Євгенія разом з дівчинкою відвідала ресторан.

"Які в мене виходять гарні дівчата", - підписала світлину знаменитість.

Донька Євгенії Емеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Донька Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія також показала, який оригінальний подарунок зробила доньці. Так, вона подарувала Жасмін ляльку ручної роботи, яка є її копією. Так, іграшка має червоне волосся та одягнення у військову форму.

Донька Євгенії Емеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Донька Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, Євгенія народила доньку, коли була у попередніх стосунках. З батьком Жасмін Емеральд розійшлася ще на початку повномасштабної війни. Як зізнавалася в інтерв'ю Євгенія, її колишній просто втік з України. Нині захисниця щаслива у шлюбі з військовим Євгеном Стипанюком, від якого завагітніла дівчинкою.

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Дата публікації
Перегляди
726
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