Снайперка Євгенія Емеральд замилувала Мережу рідкісним фото 10-річної доньки

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд поділилася сімейним контентом.

Зокрема, захисниця показала рідкісне фото 10-річної донечки Жасмін. Євгенія разом з дівчинкою відвідала ресторан.

"Які в мене виходять гарні дівчата", - підписала світлину знаменитість.

Донька Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія також показала, який оригінальний подарунок зробила доньці. Так, вона подарувала Жасмін ляльку ручної роботи, яка є її копією. Так, іграшка має червоне волосся та одягнення у військову форму.

Донька Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, Євгенія народила доньку, коли була у попередніх стосунках. З батьком Жасмін Емеральд розійшлася ще на початку повномасштабної війни. Як зізнавалася в інтерв'ю Євгенія, її колишній просто втік з України. Нині захисниця щаслива у шлюбі з військовим Євгеном Стипанюком, від якого завагітніла дівчинкою.

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