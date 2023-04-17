Снайперка Євгенія Емеральд зізналась, як минули її пологи та чи планує вона втретє стати мамою

Захисниця також натякнула, як назвала донечку.
Українська захисниця з позивним "Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд розповіла про свої пологи.
Снайперка вдруге стала мамою 14 квітня. Євгенія народила донечку. Як зізналась Емеральд в ефірі "Сніданку з 1+1", її пологи були легкими, що вона не проти втретє народжувати. Тим більше вони з чоловіком мріють стати батьками сина.
"Вони (пологи – прим. ред.) у мене були круті. Просто сказала: "Так круто, мені сподобались пологи, можна повторити", - поділилася Євгенія.
Чоловік захисниці – військовий Євген Стипанюк – був неабияк радий, коли став батьком. Він був присутнім на пологах та не втримав сліз, коли почув перший крик донечки.
"Я мріяв про доньку все життя. Коли я почув ці крики перші – це такі емоції", - прокоментував Євген.
А от ім'я донечки пара поки тримає в секреті. Хоча Євгенія натякає, що дівчинку дуже символічно назвали.
"Але воно (ім'я – прим. ред.) дуже гарне і дуже символічне. Правда. Воно ім'я до перемоги", - зазначила снайперка.
Нагадаємо, Євгенію Емеральд 16 квітня виписали з пологового будинку. Підтримати її прийшли батьки та друзі Євгена, мама Жанна Феліксівна та старша донька Жасмін.
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