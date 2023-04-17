Снайперка Євгенія Емеральд зізналась, як минули її пологи та чи планує вона втретє стати мамою

Українська захисниця з позивним "Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд розповіла про свої пологи.

Снайперка вдруге стала мамою 14 квітня. Євгенія народила донечку. Як зізналась Емеральд в ефірі "Сніданку з 1+1", її пологи були легкими, що вона не проти втретє народжувати. Тим більше вони з чоловіком мріють стати батьками сина.

"Вони (пологи – прим. ред.) у мене були круті. Просто сказала: "Так круто, мені сподобались пологи, можна повторити", - поділилася Євгенія.

Євгенія Емеральд з чоловіком та доньками / Фото: ТСН.ua

Чоловік захисниці – військовий Євген Стипанюк – був неабияк радий, коли став батьком. Він був присутнім на пологах та не втримав сліз, коли почув перший крик донечки.

"Я мріяв про доньку все життя. Коли я почув ці крики перші – це такі емоції", - прокоментував Євген.

Євгенія Емеральд з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

А от ім'я донечки пара поки тримає в секреті. Хоча Євгенія натякає, що дівчинку дуже символічно назвали.

"Але воно (ім'я – прим. ред.) дуже гарне і дуже символічне. Правда. Воно ім'я до перемоги", - зазначила снайперка.

Українська снайперка Євгенія Емеральд стала мамою

Нагадаємо, Євгенію Емеральд 16 квітня виписали з пологового будинку. Підтримати її прийшли батьки та друзі Євгена, мама Жанна Феліксівна та старша донька Жасмін.

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