Снайперку Євгенію Емеральд виписали з пологового будинку: перші фото

Чоловік та старша донька були поруч з молодою матусею.

Українська захисниця з позивним "Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд вже вдома з новонародженою донечкою.

Як стало відомо сайту ТСН.ua, сьогодні, 16 квітня, о 16:00 Євгенію виписали з пологового будинку. У таку важливу мить поруч з захисницею були її чоловік-військовий, Євген Стипанюк, та старша донечка Жасмін, а також мама Жанна Феліксівна та близькі.

Євгенію Емеральд виписали з пологового / Фото: ТСН.ua

Усміхнена Євгенія разом з рідними позувала на родинній світлині, поки новонароджена дівчинка спала у батька на руках. Ім'я дитини подружжя військових поки залишає у таємниці.

Євгенію Емеральд виписали з пологового / Фото: ТСН.ua

Як раніше розповідала Євгенія, пологи пройшли добре і зараз вона гарно почувається. Чоловік снайперки увесь час був поруч із нею та підтримував.

Євгенію Емеральд виписали з пологового / Фото: ТСН.ua

Усі подробиці своїх других пологів Євгенія Емеральд вперше розповість вже завтра, 17 квітня, в ефірі "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, що захисниця народила донечку 14 квітня. Радісною новиною молода матуся поділилася зі своїми шанувальниками та показала перші фото з пологового.

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