"Сніданку з 1+1" - 27 років: як змінювалися ведучі ранкового шоу та цікаві факти про них

Пропонуємо подивитися, як з роками змінилися Сенічкін, Барбір, Шовкопляс та Гордєєв.

Проєкту "Сніданок з 1+1", який щодня від 6:30 до 09:30 виходить на телеканалі "1+1 Україна", виповнюється 27 років.

Для українського телебачення - це абсолютний рекорд серед ранкових програм. Ведучі разом з глядачами отримували новий досвід, проживали найбільш радісні та складні моменти, починали робочі дні після безсонних ночей.

Тож, з нагоди 27-річчя шоу редакція сайту ТСН.ua зібрала цікаві факти про ведучих ранкового проєкту, а також їхні архівні світлини.

Руслан Сенічкін

Руслан закінчив коледж за спеціальністю інженер, спеціаліст з інтелектуальних систем у мережі. Вища освіта — журналістська. У студентські роки майбутній ведучий працював на будівництві.

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Сенічкін став ведучим "Сніданку з 1+1" 2010 року. До цього він вів новини на іншому телеканалі. Також працював радіоведучим.

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Сенічкін з командою "Сніданку" створив понад 5 тисяч відеорецептів та видав три кулінарні книги-бестселлери – "Сніданки", "Сніданки для дітей", "Сніданки в саду".

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Брав участь у популярному вокальному проєкті "Голос країни".

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Озвучував фільми та мультики – "Губка Боб", "Монстри на канікулах".

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У дитинстві мріяв керувати зеленим тролейбусом. Завдяки "Сніданку з 1+1" здійснив свою мрію і навіть перевершив її, адже навчився керувати не тільки тролейбусом, а і трамваєм.

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

2023 року потрапив до Національного реєстру рекордів України за"«Найтриваліший термін роботи ведучого ранкового проєкту". Також з Людмилою Барбір встановив рекорд "Найтриваліший термін роботи пари ведучих ранкового розважального шоу".

Руслан Сенічкін та Людмила Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Людмила Барбір

Народилася в містечку Чорногузи, тому називає себе справжньою гуцулкою. Ніде не почувається "так спокійно, як в рідних карпатських горах".

Людмила Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У дитинстві Люда мріяла розмовляти з пташками, рослинами і тваринами. Їй здавалося, що у неї є талант розуміти те, про що її просить, наприклад, шпак, що сидить у дворі будинку на груші.

Людмила Барбір / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Спершу збиралася вчитися на психолога. Однак вирішила ризикнути і вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. За фахом — "акторка театру і кіно". Від 2006 року знімалась в серіалах і художніх фільмах.

Людмила Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Долучилася до команди "Сніданку з 1+1" 2013 року. Її обрали ведучою, шляхом глядацького голосування на сайті 1+1. До роботи у ранковому проєкті Людмила знімалася у серіалах, займалася дубляжем, а також працювала ведучою на телеканалі ТЕТ.

Людмила Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вміє змінювати голоси та чудово співає. За плечима Людмили понад 30 робіт з дубляжу мультиплікації та кіно: в Україні її голосом розмовляють героїні блокбастерів "Аватар", "Росомаха", "Місія нездійсненна", "Пірати карибського моря: На краю світу", "Джанго вільний", "Аладдін", "Відважна", а також її голосом говорить героїня мультфільму "Родина Адамс" Мортіша.

Людмила Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Захоплюється бойовими мистецтвами. Перша в Україні телезірка, яка захистила чорний пояс з японського бойового мистецтва айкі-дзюцу. Вміє працювати з боккеном (дерев'яний меч для тренувань), дзьо (дерев'яна жердина, зазвичай довжиною приблизно 128 см), коротким списом, мечем та ножем.

Людмила Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Єгор Гордєєв

Має дві вищі освіти. Закінчив філософський факультет (магістр з правом викладання) у Київському національному університеті імені Т. Шевченка, а також вивчав режисуру телебачення в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого. На останніх курсах університету писав для різних видань і був колумністом "GQ".

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Від 2013 року працював на "1+1" ведучим ранкових випусків ТСН, але 2016 року поїхав до Чехії, щоб займатися розробкою міжнародного телеканалу. 2017-го повернувся до України працювати ведучим "Сніданку з 1+1".

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Від травня 2021 – продюсер денного інфотейнмент-шоу "Твій день" - найдовшого прямоефірного денного розважального проєкту на українському ТБ. Останній ефір відбувся 24 лютого 2022 року. Також автор і ведучий вечірнього інфотейнмент-шоу "Твій вечір", яке виходило від грудня 2021 до лютого 2022-го.

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Перший оголосив про початок повномасштабного вторгнення разом з Марічкою Падалко.

Амбасадор клініки майбутнього для лікування та реабілітації постраждалих від війни – Superhumans Center .

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Мріє відкрити власну справу - збирав кошти на кафе, але на початку війни всі кошти адресно віддав на благодійність

Єгор Гордєєв

Неля Шовкопляс

Неля народилася у місті Барвінковому, що на Харківщині. За освітою ведуча — маркетолог. Від 2 курсу університету працювала протягом шести років торговельною представницею в одній із косметичних компаній. Також кілька місяців працювала офіціанткою.

Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Після навчання у 1+1 Media School та стажування у проєктах "Модель XL" і "Танці з зірками" від вересня 2017-го стала ведучою "Сніданку з 1+1".

Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Новиною про те, що Нелю затвердили як ведучу "Сніданку з 1+1", команда проєкту поділилася креативно - за допомогою розіграшу.

Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Хобі ведучої - спів. Вона неодноразово демонструвала свої вокальні здібності у "Сніданку з 1+1".

Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У Львові на початку 2022-го пройшла екстрений курс парамедиків, а згодом з колегою Валентиною Хамайко завершила курс військової підготовки.

Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Щодня від 6:30 до 09:30 на телеканалі "1+1 Україна" глядачів "Сніданку з 1+1" очікують актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день.

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