Сніжана Бабкіна похвалилася 16-річним сином-випускником і показала, яким було свято в Німеччині

Дружина музиканта Сергія Бабкіна - акторка Сніжана Бабкіна – потішила рідкісним контентом із 16-річним сином.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що цьогоріч Артур закінчив школу. Щоправда, через повномасштабну війну хлопець вчився у Німеччині, де й відсвяткував випускний. Сніжана Бабкіна опублікувала щасливі фото зі свята.

Син Сніжани Бабкіної закінчив школу / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Наш красень! Вчора (17 липня – прим. ред.) в нас був випускний! Багато емоцій! Багато щастя!", - поділилася знаменитість.

До речі, хоч Артур і вчився у Мюнхені, Німеччина, через повномасштабну війну в Україні, однак в українській школі. Тож, Сніжана Бабкіна неабияк тішиться, що син зміг отримати саме українську освіту.

Син Сніжани Бабкіної закінчив школу / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

До слова, дружина Сергія Бабкіна здивувала, як її син з роками змінився. Артура просто не впізнати. Хлопець неабияк подорослішав, змужнів і став справжнім красенем. Тим часом сама Сніжана Бабкіна зізналась, що здивована, як швидко промайнув час і вона озирнутися не встигла, як її син виріс.

Син Сніжани Бабкіної закінчив школу / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик ділилася рідкісним фото з молодшим сином. Виконавиця також пожалілася на проблему 8-річного Табріза і попросила у фанів дати їй пораду.

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