Сніжана Бабкіна показала 16-річного сина-красеня, який схожий на неї, як дві краплі води

Артур привітав маму з Міжнародним днем жінок.
Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна, показала, який вигляд має її 16-річний син.
Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала світлину з Артуром. На фото Сніжана позує з букетом квітів, а поруч з нею стоїть син-красень. Таким подарунком юнак потішив маму в Міжнародний день жінок.
"Щаслива мама, щасливий момент", - підписала світлину Бабкіна.
У коментарях прихильники артистки були приємно здивовані. Вони зазначили, що Артур помітно підріс, а також фани звернули увагу на те, як син схожий на маму.
- Ваша копія
- Красень
- Так на вас схожий
Нагадаємо, раніше акторка Дженніфер Гарнен похизувалася помітно підрослим сином від ексчоловіка Бена Аффлека. Знаменитість разом з 11-річним Семюелем відвідала баскетбольну гру.
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