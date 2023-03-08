Сніжана Бабкіна показала 16-річного сина-красеня, який схожий на неї, як дві краплі води

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна, показала, який вигляд має її 16-річний син.

Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала світлину з Артуром. На фото Сніжана позує з букетом квітів, а поруч з нею стоїть син-красень. Таким подарунком юнак потішив маму в Міжнародний день жінок.

"Щаслива мама, щасливий момент", - підписала світлину Бабкіна.

Сніжана Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

У коментарях прихильники артистки були приємно здивовані. Вони зазначили, що Артур помітно підріс, а також фани звернули увагу на те, як син схожий на маму.

Ваша копія

Красень

Так на вас схожий

Нагадаємо, раніше акторка Дженніфер Гарнен похизувалася помітно підрослим сином від ексчоловіка Бена Аффлека. Знаменитість разом з 11-річним Семюелем відвідала баскетбольну гру.

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