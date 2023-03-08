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Сніжана Бабкіна показала 16-річного сина-красеня, який схожий на неї, як дві краплі води

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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664
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Сніжана Бабкіна показала 16-річного сина-красеня, який схожий на неї, як дві краплі води

Сніжана Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Артур привітав маму з Міжнародним днем жінок.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна, показала, який вигляд має її 16-річний син.

Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала світлину з Артуром. На фото Сніжана позує з букетом квітів, а поруч з нею стоїть син-красень. Таким подарунком юнак потішив маму в Міжнародний день жінок.

"Щаслива мама, щасливий момент", - підписала світлину Бабкіна.

Сніжана Бабкіна / © instagram.com/snezhana_babkina
Сніжана Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

У коментарях прихильники артистки були приємно здивовані. Вони зазначили, що Артур помітно підріс, а також фани звернули увагу на те, як син схожий на маму.

  • Ваша копія
  • Красень
  • Так на вас схожий

Нагадаємо, раніше акторка Дженніфер Гарнен похизувалася помітно підрослим сином від ексчоловіка Бена Аффлека. Знаменитість разом з 11-річним Семюелем відвідала баскетбольну гру.

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Дата публікації
Перегляди
664
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