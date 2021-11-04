Сніжана Бабкіна показала підрослого сина-красеня та згадала, як важко його народжувала

Старшій дитині артистки виповнилося 15 років.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про радісну подію у її родині.

Сьогодні, 4 листопада день народження святкує старший син артистки Артур. Хлопцю виповнилося 15 років. З цієї нагоди зіркова мама розмістила знімок з сином у Instagram та пригадала свою першу вагітність:

"15 років тому я вперше стала мамою! Артуся, Туся, Тунечка - так ласкаво я називатиму тебе завжди! У нас з тобою особливий зв'язок і такий великий досвід. Коли Артуся був у животику, він вирішив, що йому краще перевернутися не головою вниз, а сісти в позу лотоса. Молоденька дівчинка Сніжка пів вагітності парилася про те, як Артусю перевернути", - розповіла Сніжана.

Акторка ходила і в басейн на плавання для вагітних, де завзято робила перекиди, щоб дитина перевернулася.

"Просто уявіть цю картину ... Група дівчаток плаває, займається, а в кутку, якась, трошки божевільна, весь час затримує дихання і перекидається. Ходила на курси, готувалася до пологів, спілкувалася з синочком подумки: "Прошу тебе, перевернися!". Ходила до якогось фахівця, він пробував руками та якимись техніками перевернути дитину! Але син був непохитний у своєму рішенні", - зізналася Сніжана.

Сніжана Бабкіна з сином / instagram.com/snezhana_babkina

Тоді лікарі заявили, що акторка має зробити кесарів розтин.

"Мене готували до операції, а я ридала! Мої руки прив'язували гумками, щоб я не смикнулася, а я плакала ще більше! Це було 15 років тому, а за відчуттями, словами фахівців та послуг пологового будинку, як у доісторичному періоді! Тут же спливали слова: Кесарів – молока не буде! Дитина буде тупою! Живіт ніколи не піде, тому що порізані м'язи! І ще купа всякої гидоти", - пригадала Бабкіна.

Та, врешті, у Сніжани було молока стільки, що вона навіть зробила на цьому невеличкий бізнес:

"Ми з тобою, Артусь, вигодували молочком величезну кількість дітей! У мене було дуже багато молока і з молочної кухні приходили до нас люди і ми їм давали наше молочко (за гроші). Ми з тобою швидко схудли, живота, як і не було! І ти - такий розумний красень", - наголосила Сніжана.

Зазначимо, що Артур – син Сніжани від першого шлюбу. Також артистка народила чоловіку Сергію Бабкіну сина та доньку.

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