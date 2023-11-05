Сніжана Бабкіна показала рідкісне фото 17-річного сина, який схожий на неї, як дві краплі води

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна, потішила прихильників сімейним контентом.

У своєму Instagram артистка опублікувала рідкісне фото з 17-річним сином. На знімку зображені Сніжана та Сергій Бабкіни, а поруч із ними позував Артур. Акторка показала, як її син помітно подорослішав, а також здивувала, що хлопець схожий на неї, як дві краплі води.

Окрім того, Сніжана Бабкіна привітала сина з особливим святом. Так, 4 листопада Артурові виповнилося 17 років. З нагоди дня народження акторка адресувала чимало приємних слів із побажаннями.

Сніжана та Сергій Бабкіни з сином / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"З днем народження, наш великий-маленький хлопчик! Мій король Артур! Мій перший! Мій величезний досвід! Моє поєднання сили, впертості, любові, ніжності, чуттєвості! Обіймаємо міцно! Цілуємо! Любимо!" – звернулася до сина акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова розповіла про схожість із 3-річною донькою. Артистка зізналась, що хоч зовнішністю дівчинка пішла в тата, однак характером однозначно в неї.

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