Сніжана Бабкіна показала старшого сина-красеня: "Подорослішав і змужнів"

Акторка влаштувала сімейний фотосет.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна святкувала Новий рік у Харкові.

Зокрема, артистка зустріла 2022 рік у сімейному колі. Так, у своєму Instagram Сніжана опублікувала сімейні фото. Акторка позувала зі своїм старшим сином-красенем Артуром. До слова, хлопчина помітно подорослішав та змужнів.

Сніжана Бабкіна зі старшим сином / instagram.com/snezhana_babkina

"Мої кохані! Хто там сумував за Артуром?" - підписала фото знаменитість.

Також Сніжана показала й свою маму. Як зазначили прихильники, у неї "мама-бабуся" має просто неймовірний та молодий вигляд.

Мама Сніжани Бабкіної з онуком / instagram.com/snezhana_babkina

Окрім цього на знімках також були зображені донечка Веселина, маленький синочок Єлисей, і, звісно ж, Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін з мамою Сніжани / instagram.com/snezhana_babkina

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