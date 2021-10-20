Сніжана Бабкіна показала свою гарну маму, на яку схожа як дві краплі

Артистка привітала близьку людину з днем народження.
Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала свою молоду та гарну маму Олену Павлівну.
На сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна розмістила серію знімків, на яких усміхненою зображена її близька людина, та привітала маму з днем народження:
"Вітаю тебе з новим роком! Іскрись, переливайся, фонтануй радістю і любов'ю! "Дарувати радість людям" - це твій девіз і девіз твого театру "Сорванцы"! Мені хочеться, щоб твій девіз лунав так: "Дарувати радість собі і людям"! Я хочу, щоб "собі" було у тебе на першому місці! Від цього ми всі будемо щасливі! Адже ти - наша іскра, наша зірка, наша сонячна батарея! Люблю!" – написала Сніжана.
Зазначимо, що Олена Павлівна Вартанян вже багато років є режисером дитячого театру "Сорванцы", який знаходиться у Харкові.
Підписники сторінки Бабкіної долучилися до привітань і зазначили, що Сніжана дуже схожа на свою маму.
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