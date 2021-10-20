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Сніжана Бабкіна показала свою гарну маму, на яку схожа як дві краплі

Сніжана Бабкіна показала свою гарну маму, на яку схожа як дві краплі

Мама Сніжани Бабкіної / instagram.com/snezhana_babkina

Артистка привітала близьку людину з днем народження.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала свою молоду та гарну маму Олену Павлівну.

На сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна розмістила серію знімків, на яких усміхненою зображена її близька людина, та привітала маму з днем народження:

Мама Сніжани Бабкіної / © instagram.com/snezhana_babkina
Мама Сніжани Бабкіної / instagram.com/snezhana_babkina
Мама Сніжани Бабкіної / © instagram.com/snezhana_babkina
Мама Сніжани Бабкіної / instagram.com/snezhana_babkina

"Вітаю тебе з новим роком! Іскрись, переливайся, фонтануй радістю і любов'ю! "Дарувати радість людям" - це твій девіз і девіз твого театру "Сорванцы"! Мені хочеться, щоб твій девіз лунав так: "Дарувати радість собі і людям"! Я хочу, щоб "собі" було у тебе на першому місці! Від цього ми всі будемо щасливі! Адже ти - наша іскра, наша зірка, наша сонячна батарея! Люблю!" – написала Сніжана.

Мама Сніжани Бабкіної / © instagram.com/snezhana_babkina
Мама Сніжани Бабкіної / instagram.com/snezhana_babkina
Мама Сніжани Бабкіної / © instagram.com/snezhana_babkina
Мама Сніжани Бабкіної / instagram.com/snezhana_babkina

Зазначимо, що Олена Павлівна Вартанян вже багато років є режисером дитячого театру "Сорванцы", який знаходиться у Харкові.

Мама Сніжани Бабкіної / © instagram.com/snezhana_babkina
Мама Сніжани Бабкіної / instagram.com/snezhana_babkina

Підписники сторінки Бабкіної долучилися до привітань і зазначили, що Сніжана дуже схожа на свою маму.

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