Сніжана Бабкіна показалася з донькою-іменинницею в однакових купальниках

Сьогодні Веселина святкує своє 11-річчя.

Донька музиканта Сергія Бабкіна та акторки Сніжани сьогодні, 7 вересня, святкує свій день народження.

Дівчина отримала чимало теплих привітань. А її зіркові батьки з цієї нагоди запостили в Instagram серію різних світлин, на яких зображена Веселина. Зокрема, Сніжана опублікувала кадр, на якому вона позує з донькою в однакових чорних суцільних купальниках. Вони навіть обрали для фото практично однакові пози.

Сніжана Бабкіна та Веселина / instagram.com/snezhana_babkina

"Моя маленька копія! Ти – велика жінка! Я вдячна тобі за те, що весь мій шлях перевтілення ти була поруч зі мною! Це величезний шлях! І ми його пройшли разом!" - привітала доньку артистка.

Окрім цього, зірка поділилася однією історією. Виявляється, Веселина врятувала життя всій родині. Та, Сніжана поки вирішила не розкривати подробиці. Однак пообіцяла, що обов’язково пізніше все розповість.

Нагадаємо, нещодавно сімейство Бабкіних усією родиною вітало маму Сергія Бабкіна з ювілеєм. Ніна Павлівна святкувала свій день народження 25 серпня.

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