Сніжана Бабкіна топлес у самих трусах розбурхала уяву фанів

Артистка знялася у пікантній фотосесії.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна розбурхала уяву шанувальників новою відвертою фотосесією.

Кадри з бекстейджу артистка розмістила у сторіс своєї сторінки в Instagram, На відео Сніжана позує на білосніжному дивані, знаменитість зображена топлес, а груди прикриває руками. З одягу на Бабкіній – лише труси та спущена біла кофтина. "Піду ось так. Кофта зі мною", - підписала кадр акторка.

instagram.com/snezhana_babkina

А йдеться про те, що напередодні фотосету Бабкіна вирушила по магазинах, аби обрати собі новорічне вбрання. Врешті, Сніжана зупинилася на чорній сукні-льолі. Після цього родина Бабкіних мала вирушити у поїздку. І все б нічого, якби артистка не забула взяти ту саму сукню.

Та, сподіваємося, розкута Сніжана щодо вбрання з кофтини та спіднього пожартувала та обере собі щось оригінальне на 31 грудня.

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