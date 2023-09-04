Сніжана Бабкіна здивувала дорослим виглядом сина-красеня, який дуже схожий на неї

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна, здивувала дорослим виглядом свого 16-річного сина.

У своєму Instagram артистка опублікувала фото з Артуром. Як поділилася Сніжана, цьогоріч її син навчається у випускному одинадцятому класі школи та згодом стане студентом. Так, Артур стане випускником української школи в Мюнхені. Як зізналася сама Бабкіна, їй не віриться, що син уже став таким дорослим.

"Останній "Перший дзвоник". Мій маленький-великий хлопчик", - поділилася акторка.

Сніжана Бабкіна з сином Артуром / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Тим часом підписники Бабкіної в коментарях були здивовані, що Артур уже має такий дорослий вигляд. Окрім того, фани зазначили, що син акторки став справжнім красенем і неабияк схожий на свою зіркову маму.

Такий вже дорослий! Дуже схожий на вас!

У вас дуже гарний син.

Вітаю! Такий красень, ваш син!

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина відвела 11-річного сина Платона до школи. Для першого дзвоника артистка обрала доволі сміливий образ. Однак не всі оцінили таке вбрання на шкільному святі.

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