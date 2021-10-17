Сніжана Онопка розповіла про розподіл майна з ексчоловіком-тираном: "Досі нічого не отримала"

Модель також поділилася, чи поставила хрест на одруженні після невдалого досвіду.

Популярна модель Сніжана Онопка, яка в листопаді минулого року отримала довгоочікуване розлучення з чоловіком-аб'юзером Миколою Щуром, розповіла про розподіл майна між ексами.

Так, у програмі "Світське життя" знаменитість розповіла, що за рішенням суду колишні мали поділити все порівну, зокрема, бізнес, розкішні машини, та все, що було нажито за 10 років спільного життя. Втім, за її словами, модель досі нічого не отримала.

"Ми так і не спілкуємось, питання розділу майна як стояло, так і стоїть. Я так нічого досі й не отримала. У мене три адвоката, я в цьому сильно не розуміюся, але це все достатньо важко в Україні робиться. Може я в результаті щось та й отримаю, не знаю", – розповіла Сніжана.

Сніжана Онопка та Микола Щур / jetsetter.ua

Онопка відповіла, що дійсно після її розлучення потенційні наречені стали більш активно проявляти знаки уваги. Модель поділилася, чи поставила хрест на одруженні після невдалого досвіду.

"Ні, насправді, зараз все трохи не так. Мені здається все вирішить кохання, будуть почуття, буде велике кохання, то буде й штамп в паспорті і все інше. Поки що я просто до цього не готова, надто мало часу минуло", – додала вона.

Втім, якщо ж Сніжана все ж піде під вінець, скоріше за все, підпише шлюбний договір з обранцем.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання