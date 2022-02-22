Сніжана Єгорова підтримала визнання Путіним "ЛНР" і "ДНР": "Герой нашого часу"

Ведуча заявила, що "тепер буде мир на Донбасі".

Одіозна ведуча Сніжана Єгорова не припиняє дивувати українців своїми заявами.

Цього разу знаменитість у своєму Telegram-каналі заявила, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" і "ДНР":

"Путін підписав указ про визнання "Л/ДНР"! Бог на допомогу! Нехай прилетить мир на землю Донбасу! Без хибного пафосу, герой нашого часу!" – написала Єгорова.

Також вона впевнена, що тепер на сході України буде мир:

"Друзі мої прекрасні! Я знаю, що ви повірите! Сьогодні я весь день до вечора слухала апокаліпсис! Одкровення Іоанна Богослова. Потім пояснення та роздуми про нього Андрія Ткачова. А в цей час Путін підписав указ про визнання "Л/ДНР"! Бог на допомогу! Нехай прилетить мир на землю Донбасу!" – сказала Єгорова.

Зазначимо, що у січні цього року Сніжана Єгорова спантеличила фанів заявою, що підтримує президента Путіна. Вона сказала, що українцям слід "очистити мозок від темної сторони свідомості".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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