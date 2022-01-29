Сніжана Єгорова показала пародію Притули, заявивши, що він "під наркотою": реакція шоумена

Сніжана Єгорова показала пародію Притули, заявивши, що він "під наркотою": реакція шоумена

Ведуча опублікувала фейк, який зараз шириться в Мережі.

Телеведуча Сніжана Єгорова, яка нещодавно публічно заявила, що підтримує політику російського президента Путіна, опублікувала відео з шоуменом Сергієм Притулою.

У своєму Facebook вона запостила ролик, де знаменитість пародіює Дмитра Добкіна у Верховній Раді. Втім, Єгорова заявила, що на відео Сергій "під дією наркотиків".

Сергей Притула под наркотой в ПАРЛАМЕНТЕ Независимой от здравого смысла УКРАИНЫ!!! Героям Слава!!! ЭТО ПИ@ДЕЦ!!!! Эти Черти принимают ЗАКОНЫ!!! Опубліковано Snezhana Egorova Понеділок, 24 січня 2022 р.

"Сергій Притула під наркотою у парламенті Незалежної від здорового глузду України! Героям слава!!! Це пи***ць! Ці чорти приймають закони!" – написала вона.

У ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Притула прокоментував цей закид.

"Там уже лише сподівання на допомогу Господа Бога. Може, він якось допоможе тій жінці пережити ті складні часи, тому що на здорову голову подібне не говориться", – поділився Сергій.

У своєму Instagram знаменитість також опублікував відео оригіналу та свою пародію на Добкіна.

"Той випадок, коли ти висміюєш обдовбиша в парламенті, а потім його колеги стверджують, що обдовбиш - це ти! Зважаючи на те, що пародію на Добкіна молодшого я записував у вересні 2018, а чорним піаром це вилізло у січні 2022, можемо заміряти пам'ять електорату", – заявив він.

Нагадаємо, на початку листопада 2016 року депутат від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін продемонстрував дивну поведінку. Він у сесійній залі парламенту зайшов за колону і був там півхвилини. Журналісти зафільмували, як після цього Дмитро щось запиває водою - і виходить збуджений, озирається, смикає головою, концентрує погляд.

У вересні 2018 року Сергій Притула записав пародію, яку опублікував у своєму Facebook. Втім, 2022 року це відео користувачі використали для створення фейку та поширювали в Мережі, як справжнє, а не постановку.

Варто також зазначити, що шоумен не був народний депутатом. 2019 року Притула балотувався до Верховної Ради, але він не пройшов до парламенту.

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