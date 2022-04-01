Сніжана Єгорова прокоментувала заяву консульства у Туреччині, що статус біженки їй ніхто не давав

Ведуча знову наголосила, що вона та її діти під захистом закону.

Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова відреагувала на новини про те, що у Туреччині їй ніхто не давав статус політичної біженки.

Як відомо, днями у Мережі з'явилася відповідь консульства України в Анталії де зазначено, що підтвердження, що Єгорова отримала цей статус – нема.

Втім у себе на сторінці в Instagram одіозна ведуча розмістила підтвердження, що все ж таки перебуває під захистом Туреччини:

"Не ходіть за відповіддю до консульства України в Анталії…. Вони не в курсі, що таке закон! Ті, хто вчинив злочин стосовно малолітніх дітей, не продовживши їм термін дії закордонних паспортів, не можуть сказати вам правду! А правда тут! У Туреччині діти та жінки під захистом закону, особливо коли є прямі ознаки переслідування влади!" – написала Єгорова.

Вона також додала фото ідентифікаційного свідоцтва про заяву міжнародного захисту, видане міністерством внутрішніх справ Анталії.

instagram.com/snezha_egorova

Зазначимо, що місяць тому українське консульство в Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, яка висловлювала підтримку президенту РФ Путіну. За словами акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року.

Нагадаємо, що наприкінці січня Сніжана Єгорова зробила зухвалу заяву та публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна. Вона також тоді заявила, що українцям слід "очистити мозок від темної сторони свідомості".

22 лютого, фактично за декілька днів до повномасштабної війни Росії проти України, Єгорова заявила, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і заявила що російський президент – герой нашого часу.

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