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Сніжана Єгорова, яка підтримала Путіна, "наїхала" на відому ексдизайнерку, яка назвала її "їб*нутою"

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Сніжана Єгорова, яка підтримала Путіна, "наїхала" на відому ексдизайнерку, яка назвала її "їб*нутою"

Сніжана Єгорова та Ольга Навроцька

Ведуча перейшла на особистості.

Скандал навколо ведучої Сніжани Єгорової не вщухає.

Після того, як знаменитість заявила, що підтримує політику російського президента Путіна, чимало зірок публічно осудили її. Серед них була й відома ексдизайнерка, нині письменниця, Ольга Навроцька, яка після почутого резюмувала: "Сніжо, ти їб*нулась".

І чомусь саме Навроцькій Єгорова вирішила відповісти. Так, на сторінці у Facebook Ольга запостила скрін переписки з ведучою, у якій та перейшла на особистості:

"Я знаю, Олечко! Ти ж мила у всьому! У будь-якій країні знайдеш застосування! Твори світи, серед війни... Це ж так романтично! Коли чужі діти сидять у підвалах... Звідки ж тобі знати? У тебе немає дітей!" – написала Єгорова Навроцькій.

Ольга не стала продовжувати цю марну переписку і коротко відповіла: "Гаразд, Сніжо, бувай. Чи з Богом нах*й. Ржу, ти звісно мега-дурепа".

© facebook.com/olga.navrotska
facebook.com/olga.navrotska

Своєю чергою, друзі Навроцької підтримали її та наголосили, що Єгорова їй просто заздрить: "Олю! Вона стежить за твоєю творчістю?! Це тупо заздрість! Красива, талановита, кохана та просунута... Хіба можна не позаздрити?".

Була шокована відповіддю Навроцькій й акторка, заслужена артистка України Ірма Вітовська й колись подруга Єгорової:

Ірма Вітовська / ©
Ірма Вітовська
  • "П*здець.. Цікаво , а вона реально вірить чи її взяли в залежність?". На що Ольга їй відповіла: "Багато є версій, але точно вона не в заручниках".

А зірка 90-х Марина Одольська зізналася, що, виявляється теж отримувала схожі повідомлення від Єгорової, коли почала спілкуватися з ексчоловіком Сніжани Антіном Мухарським:

Марина Одольська / © facebook.com/odolska
Марина Одольська / facebook.com/odolska
  • "Оооо… Такі самі повідомлення від "Снєжи" я отримувала 8 років тому, коли почала з її колишнім спілкуватись, дружньо. То їхніх спільних дітей він проміняв на моїх, то мені теж "ума Бог нє дал", схожа ситуейшн…".

А ведуча Василіса Фролова була шокована тим, що Єгорова у своєму повідомленні заговорила про дітей:

Василіса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova
Василіса Фролова / instagram.com/vasyafrolova
  • "Як дивно, спекулюючи чужими дітьми, встигнути публічно втратити своїх... І що гірше: не мати дітей чи дожити до того, що твої від тебе зрікаються? Дивно, як людина не усвідомлює, що котиться в прірву, причому з знаками оклику ...".

Не втримався й ведучий та шоумен Андрій Бедняков:

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov
Андрій Бєдняков / instagram.com/biedniakov
  • "Про дітей – це, звичайно, п*здець. Якби моя мама написала комусь таке, мені було б дуже соромно. Хоча моя мама розумна жінка. Вона б не написала".

Зазначимо, що Ольга Навроцька у своїх інтерв'ю неодноразово говорила, що вона childfree, тому у них з коханим, лідером ТНМК Олегом Фаготом Михайлютою нема дітей. Однак Фагот говорив, що вони намагалися з Навроцькою завести дітей, проте не виходило.

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