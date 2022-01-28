Сніжана Єгорова, яка підтримала Путіна, "наїхала" на відому ексдизайнерку, яка назвала її "їб*нутою"

Сніжана Єгорова, яка підтримала Путіна, "наїхала" на відому ексдизайнерку, яка назвала її "їб*нутою"

Ведуча перейшла на особистості.

Скандал навколо ведучої Сніжани Єгорової не вщухає.

Після того, як знаменитість заявила, що підтримує політику російського президента Путіна, чимало зірок публічно осудили її. Серед них була й відома ексдизайнерка, нині письменниця, Ольга Навроцька, яка після почутого резюмувала: "Сніжо, ти їб*нулась".

І чомусь саме Навроцькій Єгорова вирішила відповісти. Так, на сторінці у Facebook Ольга запостила скрін переписки з ведучою, у якій та перейшла на особистості:

"Я знаю, Олечко! Ти ж мила у всьому! У будь-якій країні знайдеш застосування! Твори світи, серед війни... Це ж так романтично! Коли чужі діти сидять у підвалах... Звідки ж тобі знати? У тебе немає дітей!" – написала Єгорова Навроцькій.

Ольга не стала продовжувати цю марну переписку і коротко відповіла: "Гаразд, Сніжо, бувай. Чи з Богом нах*й. Ржу, ти звісно мега-дурепа".

facebook.com/olga.navrotska

Своєю чергою, друзі Навроцької підтримали її та наголосили, що Єгорова їй просто заздрить: "Олю! Вона стежить за твоєю творчістю?! Це тупо заздрість! Красива, талановита, кохана та просунута... Хіба можна не позаздрити?".

Була шокована відповіддю Навроцькій й акторка, заслужена артистка України Ірма Вітовська й колись подруга Єгорової:

Ірма Вітовська

"П*здець.. Цікаво , а вона реально вірить чи її взяли в залежність?". На що Ольга їй відповіла: "Багато є версій, але точно вона не в заручниках".

А зірка 90-х Марина Одольська зізналася, що, виявляється теж отримувала схожі повідомлення від Єгорової, коли почала спілкуватися з ексчоловіком Сніжани Антіном Мухарським:

Марина Одольська / facebook.com/odolska

"Оооо… Такі самі повідомлення від "Снєжи" я отримувала 8 років тому, коли почала з її колишнім спілкуватись, дружньо. То їхніх спільних дітей він проміняв на моїх, то мені теж "ума Бог нє дал", схожа ситуейшн…".

А ведуча Василіса Фролова була шокована тим, що Єгорова у своєму повідомленні заговорила про дітей:

Василіса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

"Як дивно, спекулюючи чужими дітьми, встигнути публічно втратити своїх... І що гірше: не мати дітей чи дожити до того, що твої від тебе зрікаються? Дивно, як людина не усвідомлює, що котиться в прірву, причому з знаками оклику ...".

Не втримався й ведучий та шоумен Андрій Бедняков:

Андрій Бєдняков / instagram.com/biedniakov

"Про дітей – це, звичайно, п*здець. Якби моя мама написала комусь таке, мені було б дуже соромно. Хоча моя мама розумна жінка. Вона б не написала".

Зазначимо, що Ольга Навроцька у своїх інтерв'ю неодноразово говорила, що вона childfree, тому у них з коханим, лідером ТНМК Олегом Фаготом Михайлютою нема дітей. Однак Фагот говорив, що вони намагалися з Навроцькою завести дітей, проте не виходило.

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