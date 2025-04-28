Софі Тернер розійшлася з бойфрендом, з яким закрутила роман одразу після розлучення з Джо Джонасом

Софі Тернер / © Associated Press

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Зірка серіалу "Гра престолів", британська акторка Софі Тернер розійшлася з бойфрендом, з яким закрутила роман одразу після розлучення з американським музикантом Джо Джонасом.

Принаймні, саме так стверджує таблоїд The Sun із посиланням на інсайдера. Зазначається, що акторка нібито розповіла друзям, що вирішила порвати з британським аристократом Перегріном Пірсоном. Стверджується, що Софі Тернер вирішила зосередитися на кар'єрі та вихованні двох доньок від Джо Джонаса. Пара перебувала в стосунках півтора року.

"Софі та Пірсон чудово провели час разом, але стосункам кінець. Вона самотня і зосереджена на кар'єрі та двох доньках", - стверджує джерело.

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Софі Тернер із колишнім бойфрендом / © instagram.com/sophiet

Зазначимо, про стосунки Софі Тернер з британським аристократом стало відомо в листопаді 2023 року. Акторку, яка перед цим оголосила про розлучення з чоловіком, заскочили за поцілунками з Перегріном Пірсоном. Лише наприкінці січня 2024-го артистка підтвердила, що не самотня. До цього вона протягом чотирьох років перебувала в шлюбі з Джо Джонасом. Від американського музиканта акторка народила двох доньок.

Нагадаємо, нещодавно український актор Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив, що розірвав стосунки з бізнесвумен Світланою Готочкіною. Ба більше, артист став новим героєм шоу "Холостяк".