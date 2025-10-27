ТСН у соціальних мережах

Гламур

Гламур
210
2 хв

Софі Тернер закрутила роман з лідером гурту Coldplay Крісом Мартіном — ЗМІ

Стали відомі нові неочікувані подробиці особистого життя двох зірок.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Софі Тернер та Кріс Мартін

Британська акторка Софі Тернер почала зустрічатися з фронтменом Coldplay Крісом Мартіном.

29-річна актриса провела таємне побачення з 48-річним музикантом одразу після офіційного розриву з британським аристократом Перегріном Пірсоном, з яким вона була майже два роки, як пише Daily Mail. Кріс Мартін також недавно став вільним після розставання з американською акторкою Дакотою Джонсон, з якою він був разом майже вісім років і навіть заручився. Тернер і Пірсон, за інформацією джерел, остаточно розійшлися після світського весілля в кінці вересня, де пара помітно сварилася.

Попри розрив зі своїм ексбойфрендом Пірсоном, Софі Тернер досить швидко знайшла нове кохання. Вже за тиждень після завершення стосунків вона зустрілася з Крісом Мартіном, фронтменом Coldplay, який проводив літо в Лондоні в рамках турне гурту.

Софі Тернер та Кріс Мартін

До слова, Тернер — давня фанаткою Coldplay. У відео, організованому її колишнім чоловіком співаком Джо Джонасом, Софі емоційно реагувала на привітання від Мартіна, ледве стримуючи сльози радості.

Варто зазначити, що Софі Тернер та Джо Джонас офіційно розлучилися у вересні 2024 року. Пара має двох дочок — 4-річну Віллу та 3-річну Дельфіну. Після цього зірка активно користувалася додатком для знайомств, проте тепер, схоже, знайшла щастя з Крісом Мартіном, а її фани із захопленням спостерігають за новим етапом у житті зірки.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт та Анджеліна Джолі знову опинилися в центрі чуток — інсайдери натякають на можливе "возз’єднання" колишніх після довгих років судових баталій. Зірки Голлівуду ймовірно проживатимуть в одному місті.

210
