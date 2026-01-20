Софія Ротару чуттєво вшанувала пам'ять чоловіка і показала, який вигляд вони мали в молодості

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару чуттєво вшанувала пам'ять покійного чоловіка Анатолія Євдокименка і показала, який вони вигляд мали з ним у молодості.

У родині виконавиці 20 січня важлива дата. Свій день народження міг би святкувати чоловік артистки – Анатолій Євдокименко. Музиканту виповнилося б 84 роки. На жаль, коханого Софії Ротару не стало 2002 року. Проте артистка не забуває про важливі дати та вшановує його пам'ять.

У день народження чоловіка співачка опублікувала їхнє архівне чорно-біле фото. Знімок був зроблений, коли Софія Ротару та Анатолій Євдокименко були ще молодими. На світлині чоловік ніжно обіймав артистку, а та мило усміхалась.

Анатолій Євдокименко та Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка не стала підписувати кадр. Натомість Софія Ротару лиш додала смайлик у вигляді розбитого серця.

Зазначимо, чоловік Софії Ротару – Анатолій Євдокименко – помер 23 жовтня 2002 року в Києві. Поховали музиканта на Байковому кладовищі.

