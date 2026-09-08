Софія Ротару емоційно прокоментувала жахливий обстріл Києва

Софія Ротару

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Співачка Софія Ротару емоційно прокоментувала жахливий масований обстріл Києва.

У ніч проти 8 вересня російські окупанти вкотре атакували столицю. Загарбники обстрілювали Київ дронами та ракетами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. У п’яти районах столиці на тлі обстрілу виникли пожежі та руйнування.

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Українські знаменитості відреагували на черговий цинічний злочин Росії. Співачка Софія Ротару теж не стала винятком. Виконавиця опублікувала фото, на якому позаду Андріївської церкви, що розташована у Шевченківському районі Києва, видніється стовп чорного диму.

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Артистка емоційно прокоментувала обстріл. Співачка лаконічно зазначила, що після таких жахливих ночей залишається лише біль.

«Біль…», — коротко прокоментувала артистка та додала до допису смайлик у вигляді розбитого серця.

Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни уникає публічності. Щоправда, артистка виходить на зв’язок, коли вітає українців із важливими святами, а також реагує на обстріли Росією України.

Нагадаємо, інші українські зірки теж не мовчали про атаку РФ. Акторка Ольга Сумська, гімнастка Лілія Подкопаєва та інші відреагували на обстріл Києва.

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