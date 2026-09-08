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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Софія Ротару емоційно прокоментувала жахливий обстріл Києва

Російські окупанти атакували столицю дронами та ракетами. Софія Ротару відреагувала.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Софія Ротару

Софія Ротару

Співачка Софія Ротару емоційно прокоментувала жахливий масований обстріл Києва.

У ніч проти 8 вересня російські окупанти вкотре атакували столицю. Загарбники обстрілювали Київ дронами та ракетами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. У п’яти районах столиці на тлі обстрілу виникли пожежі та руйнування.

Українські знаменитості відреагували на черговий цинічний злочин Росії. Співачка Софія Ротару теж не стала винятком. Виконавиця опублікувала фото, на якому позаду Андріївської церкви, що розташована у Шевченківському районі Києва, видніється стовп чорного диму.

Артистка емоційно прокоментувала обстріл. Співачка лаконічно зазначила, що після таких жахливих ночей залишається лише біль.

«Біль…», — коротко прокоментувала артистка та додала до допису смайлик у вигляді розбитого серця.

Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни уникає публічності. Щоправда, артистка виходить на зв’язок, коли вітає українців із важливими святами, а також реагує на обстріли Росією України.

Нагадаємо, інші українські зірки теж не мовчали про атаку РФ. Акторка Ольга Сумська, гімнастка Лілія Подкопаєва та інші відреагували на обстріл Києва.

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