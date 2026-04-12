ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Софія Ротару на честь Великодня зробила важливе послання до українців

Артистка привітала з важливим святом.

Автор публікації
Валерія Сулима
Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару на честь Великодня зробила послання до українців.

Знаменитість вкрай рідко з'являється в публічному просторі. Окрім того, вона майже нічого не публікує в соціальних мережах. Проте у важливі для українців дати Софія Ротару виходить на зв'язок. Великдень теж не став винятком. Знаменитість в Instagram-stories опублікувала послання до українців.

Співачка поширила вітальну світлину. На листівці був зображений великодній кролик серед квітів. Також там красувався напис: "Зі святом Великодня". Софія Ротару у посланні побажала найголовнішого – миру, щастя та благополуччя.

Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Софія Ротару з початком повномасштабної війни уникає публічності та не дає коментарів. Подейкували, що співачка оселилась за кордоном. Проте сестра виконавиці Ауріка запевняє, що та залишилась в Україні та проживає у своєму будинку в Конча-Заспі.

Нагадаємо, цьогоріч українці святкують Великдень 12 квітня. Знаменитості активно вітають з особливою датою та показують, як святять паски у церкві.

Дата публікації
Кількість переглядів
369
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie