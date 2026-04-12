Софія Ротару на честь Великодня зробила важливе послання до українців

Співачка Софія Ротару на честь Великодня зробила послання до українців.

Знаменитість вкрай рідко з'являється в публічному просторі. Окрім того, вона майже нічого не публікує в соціальних мережах. Проте у важливі для українців дати Софія Ротару виходить на зв'язок. Великдень теж не став винятком. Знаменитість в Instagram-stories опублікувала послання до українців.

Співачка поширила вітальну світлину. На листівці був зображений великодній кролик серед квітів. Також там красувався напис: "Зі святом Великодня". Софія Ротару у посланні побажала найголовнішого – миру, щастя та благополуччя.

Зазначимо, Софія Ротару з початком повномасштабної війни уникає публічності та не дає коментарів. Подейкували, що співачка оселилась за кордоном. Проте сестра виконавиці Ауріка запевняє, що та залишилась в Україні та проживає у своєму будинку в Конча-Заспі.

Нагадаємо, цьогоріч українці святкують Великдень 12 квітня. Знаменитості активно вітають з особливою датою та показують, як святять паски у церкві.