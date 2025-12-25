ТСН у соціальних мережах

Софія Ротару на Різдво звернулася до українців з особливими побажаннями

Артистка привітала українців теплими словами.

Валерія Гажала
Софія Ротару

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Легендарна співачка Софія Ротару у різдвяні дні звернулася до українців з особливими зверненням.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала короткий допис з вітальною листівкою з написом українською мовою: «Щасливого Різдва». Без зайвих коментарів і пояснень, але з глибоким символізмом, Ротару нагадала про свою підтримку України у важливий святковий день.

Сториз Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Сториз Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Варто зазначити, що співачка вже тривалий час дотримується саме такої форми комунікації. Від початку повномасштабної війни Софія Ротару практично не з’являється у публічному просторі та не розповідає про особисте життя. Втім, вона регулярно демонструє солідарність з українським народом. Час від часу артистка вітає українців або рідних із важливими датами, а також поширює інформацію про злочини окупантів.

До слова, де саме зараз перебуває Софія Ротару — достеменно невідомо. У Мережі ширяться різні припущення: одні стверджують, що співачка живе за кордоном, а дехто з близького оточення зірки запевняє — артистка залишається в Україні.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Максим Галкін українською мовою звернувся до українців на Різдво.

