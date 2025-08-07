ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2205
Час на прочитання
1 хв

Софія Ротару на свіжих фото приголомшила молодим виглядом і показала, як гуляла центром Києва

Софія Ротару вперше за тривалий час опублікувала свіжі фото. Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд має артистка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Софія Ротару

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару 7 серпня святкує день народження. Знаменитості виповнюється 78 років.

З нагоди особливої дати артистка вперше за тривалий час опублікувала свої свіжі фото в Instagram. Ба більше, співачка продемонструвала, де саме зараз перебуває. До слова, світлини були зроблені в центрі Києва.

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Так, Софія Ротару попозувала на Скляному мосту. Також артистка прогулювалася Андріївським узвозом та сфотографувалася на тлі Андріївської церкви. Виконавиця для прогулянки обрала білу довгу сукню, а образ доповнювала сонцезахисними окулярами.

"Тече вода і минають літа", - підписала світлини співачка.

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Підписники Софії Ротару почали активно вітати її з днем народження. Деякі користувачі зазначили, що виконавиця має неабияк молодий вигляд. Фани артистки були раді бачити її свіжі фото та ділилися, що сумували за нею.

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул зізнався, що породичався з родиною Софії Ротару. Виконавець розкрив, як це сталося.

