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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Софія Ротару після масованого обстрілу Києва вийшла на зв'язок із заявою

Артистка висловила свій біль після атаки на Київ 4 липня.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Софія Ротару

Софія Ротару

Співачка Софія Ротару відреагувала на жахливий масований обстріл Києва окупантами у ніч проти 4 липня.

Так, російська армія влаштувала одну з наймасштабніших повітряних атак — по Україні випустили понад 550 засобів ураження, більшість із яких спрямували на столицю. Основного удару зазнав саме Київ та область: постраждали щонайменше 23 людини, серед них — 10-річна дівчинка. Після атаки в місті також зафіксували значне забруднення повітря.

Софія Ротару про обстріл Києва 4 липня / © instagram.com/rotaru_sofia

Софія Ротару про обстріл Києва 4 липня / © instagram.com/rotaru_sofia

Своєю чергою виконавиця останнім часом не оминає увагою злочини держави-терористки та все частіше публічно висловлює позицію, засуджуючи дії РФ. Тож цього разу Софія Михайлівна підтримала українців у своїх сторіз в Instagram. На кадрі видніється заплямований кров'ю листок каштану та дата жахливого обстрілу.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі зʼявилися кадри, як Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва та інші українські зірки ховалися в укриттях, рятуючись від ударів, і ділилися, як боролися зі смогом, який накрив столицю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3609
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