Софія Ротару після жахливого обстрілу Києва вийшла на зв'язок і показала моторошні руйнування

Софія Ротару

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Співачка Софія Ротару відреагувала на жахливий обстріл Києва.

У ніч проти 2 липня країна-агресорка масовано атакувала столицю. Загарбники обстрілювали Київ дронами та ракетами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Пошкодження зафіксовані майже у всіх районах столиці. Також є загиблі та постраждалі від обстрілу. 3 липня у Києві оголошено День жалоби.

Співачка Софія Ротару відреагувала на цинічний злочин РФ проти мирного населення. Виконавиця в Instagram-stories опублікувала допис. Артистка показала будівлі з жахливими руйнуваннями, а також вказала дату 2 липня. Свою сторіз співачка доповнила смайликом у вигляді розбитого серця.

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Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни уникає публічності. Артистка практично не з’являється на публіці та не дає жодних коментарів. Проте співачка реагує на жахливі обстріли, публікуючи дописи в сторіз, а також не лишається осторонь важливих для України дат. Сестра Софії Ротару запевняє, що вона перебуває в Україні та проживає у своєму будинку під Києвом.

До речі, нещодавно Ауріка Ротару також висловилась про життя онуків співачки за кордоном. Також вона прокоментувала чутки про родинну віллу в Іспан.

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