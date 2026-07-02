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Софія Ротару після жахливого обстрілу Києва вийшла на зв'язок і показала моторошні руйнування
Артистка відреагувала на обстріл столиці, який РФ здійснила у ніч проти 2 липня.
Співачка Софія Ротару відреагувала на жахливий обстріл Києва.
У ніч проти 2 липня країна-агресорка масовано атакувала столицю. Загарбники обстрілювали Київ дронами та ракетами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Пошкодження зафіксовані майже у всіх районах столиці. Також є загиблі та постраждалі від обстрілу. 3 липня у Києві оголошено День жалоби.
Співачка Софія Ротару відреагувала на цинічний злочин РФ проти мирного населення. Виконавиця в Instagram-stories опублікувала допис. Артистка показала будівлі з жахливими руйнуваннями, а також вказала дату 2 липня. Свою сторіз співачка доповнила смайликом у вигляді розбитого серця.
Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни уникає публічності. Артистка практично не з’являється на публіці та не дає жодних коментарів. Проте співачка реагує на жахливі обстріли, публікуючи дописи в сторіз, а також не лишається осторонь важливих для України дат. Сестра Софії Ротару запевняє, що вона перебуває в Україні та проживає у своєму будинку під Києвом.
До речі, нещодавно Ауріка Ротару також висловилась про життя онуків співачки за кордоном. Також вона прокоментувала чутки про родинну віллу в Іспан.